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30天後也能退？10大零售商延長退貨期限 最晚到明年1月底

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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多家大型零售商本周起陸續實施延長版假日退貨政策，讓消費者不再受一般30天退貨期限...
多家大型零售商本周起陸續實施延長版假日退貨政策，讓消費者不再受一般30天退貨期限限制。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

假日購物季來臨，Apple、Target、Walmart等10大零售商陸續延長退貨期限，多數商品可退到2027年1月底，但各家對Apple產品、第三方商品及特定品類仍有限制。

據紐約郵報報導，假日購物季即將到來，消費者收到不合心意的禮物，也有更多時間退貨了。多家大型零售商本周起陸續實施延長版假日退貨政策，包括蘋果（Apple）、Target沃爾瑪（Walmart）等業者，讓消費者不再受一般30天退貨期限限制。

多數零售商的延長退貨期限從11月1日開始，部分業者則早在10月就已實施。紐約郵報整理多家熱門零售商的假日退貨規定，提醒消費者留意各家期限及限制，萬一收到不喜歡的禮物，也能及時退換。

．沃爾瑪（Walmart）

凡是在2026年10月1日至12月31日期間購買商品的消費者，大多數商品都可以在2027年1月31日前退貨，無論是在實體門市或網路購買均適用。

不過，這項延長政策不適用於透過沃爾瑪市集（Walmart Marketplace）第三方賣家購買的網路商品。由市集賣家銷售及出貨的商品，仍須在30天內退回。

此外，部分商品可能不符合延長退貨資格，包括家電、特定科技產品及高級珠寶等。

．Target

凡是在2026年11月1日至12月24日期間購買的大多數商品，都可以延長至2027年1月24日前退貨。

不過，蘋果產品的退貨期限較短，必須在2027年1月8日前退回。

部分商品的退貨期限甚至更長。塔吉特自有品牌商品可在購買後一年內退貨，包括旗下熱門品牌Cat and Jack、Wondershop等。

．百思買（Best Buy）

電子產品零售商百思買也延長了假日退貨期限。凡是在2026年10月30日至12月31日期間購買商品的消費者，都可以在2027年1月15日前申請退款。

Best Buy Plus及Total會員則享有更長的退貨期限，可延長至2027年1月31日。

不過，並非所有商品都符合退款資格，消費者前往門市前最好先查閱官網規定。透過第三方合約購買的商品不接受退貨，包括手機、平板電腦、行動熱點設備及AppleCare+保固方案等。

．亞馬遜（Amazon）

電商巨頭亞馬遜也公布2026年假日購物季的退貨政策。凡是在2026年11月1日至12月31日期間購買的大多數符合資格商品，都可以在2027年1月31日前退貨。

不過，蘋果品牌商品的退貨期限較短，上述期間購買的蘋果產品，最晚只能在2027年1月15日前退回。

亞馬遜也提供多個免費退貨據點，消費者可以將不需要的商品送至Kohl's及Whole Foods等門市辦理退貨。

．梅西百貨（Macy's）

梅西百貨也延長了假日購物季的退貨期限。凡是在2026年10月5日至12月31日期間，於梅西百貨實體門市或官網macys.com購買的大多數商品，都可以在2027年1月31日前退貨。

不過，運費及配送費不予退還。此外，實體門市購買的商品必須退回門市；網路購買的商品則可以郵寄退貨，也可以送至門市。

Dyson及Mac Duggal銷售的商品不適用延長假日退貨政策，仍須在購買後30天內退回。

．T.J. Maxx

凡是在2026年10月4日至12月24日期間，於TJ Maxx實體門市或網路購買商品的消費者，都可以在2027年1月25日前退貨。

這家折扣零售商表示，12月26日以後購買的商品，將恢復適用一般退貨政策。

此外，消費者若要退回收到的禮物，必須出示收據，退款將以店內購物抵用額（store credit）形式發放，而非現金。

．Marshalls

與TJ Maxx同屬一家母公司的Marshalls，延長假日退貨政策幾乎相同。

凡是在2026年10月4日至12月24日期間購買的商品，都可以在2027年1月25日前退貨。有收據的禮物退貨，同樣只能換取店內購物抵用額。

不過，Marshalls購買的商品必須退回Marshalls門市。盡管母公司旗下還擁有TJ Maxx、HomeGoods、Sierra及HomeSense等品牌，消費者仍不能將商品退至其他姊妹品牌門市。

．JCPenney

擁有124年歷史的零售商JCPenney，也延長了假日購物退貨期限。

凡是在2026年10月1日或之後，於實體門市或網路購買的商品，都可以在2027年1月31日前退貨或換貨。

消費者須出示原始收據或禮物收據，退款將退回原付款方式，或以JCPenney禮品卡形式發放。

如果退貨時找不到收據，也不代表完全沒有機會。只要出示身分證件，消費者仍可能獲得JCPenney商品退貨憑證（Merchandise Return Voucher），金額則按照該商品過去45天內的最低售價計算。

．Nordstrom Rack

凡是在2026年10月5日至12月24日期間購買、符合退貨資格的Nordstrom Rack商品，可以在2027年1月18日前，或購買後40天內退貨，以兩者中較晚的日期為準。

網路購買的商品可以郵寄退貨，也可以送至Nordstrom Rack或Nordstrom門市；實體門市購買的符合資格商品，也可以退回上述兩種門市。

Nordstrom以良好的顧客服務聞名，即使消費者錯過退貨期限，仍可嘗試向門市詢問，業者或許會酌情通融。

以優惠資訊及購物技巧聞名的網站The Krazy Koupon Lady指出，消費者甚至可能獲得原購買金額50%的退款。

．Old Navy

Old Navy的假日退貨政策適用於2026年10月15日至12月24日期間購買的商品，最晚退貨期限為2027年1月15日。

與Marshalls類似，Old Navy商品必須退回Old Navy門市，不能拿到同集團旗下的Gap或Banana Republic門市退貨。

精華 FAQ

  • 文章重點是多家大型零售商已啟動假日延長退貨政策，讓消費者收到不合意的禮物時，不必只受一般30天限制，可在各家指定期限內辦理退貨或換貨。

  • 包含Walmart、Target、Best Buy部分會員方案、Amazon、Macy's與JCPenney等，許多商品的退貨期限都延長到2027年1月24日至1月31日之間，但依品牌與商品類別不同而異。

  • 各店規定差異很大，例如Apple產品、第三方賣家商品、家電或高級珠寶可能不適用延長政策，部分品牌還要求退回原門市，且有些退貨只能拿到店內抵用額。

零售商 沃爾瑪 Target

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