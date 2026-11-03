AI扮神秘聖誕老人？逾半美國人將用它協助採購禮物

示意圖。Image by andrespradagarcia from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 最新調查顯示，多數美國人願以AI協助假日送禮，但對付款交易仍保有疑慮；同時，通膨壓力使中低收入家庭的節日開支更趨保守。

在一項最新調查中，超過半數美國人表示，他們會讓人工智慧（AI）協助進行假日購物；但其中大部分人不會告訴收禮對象自己使用了AI。

今日美國（USA Today）報導，在Visa 公司發布的「2026年假日消費轉變調查」中，65%受訪者表示會讓AI協助節日購物；其中24%表示，相較於去年，他們對使用這項技術感到更自在。這項由美國晨間諮詢公司（Morning Consult）委託進行的調查，詢問了超過 1000名美國成年人對即將到來的節日季的看法。

然而，41%受訪者表示，他們不會告訴對方是AI協助他們挑選禮物。Visa經濟學家布朗（Michael Brown）表示，從觀感上來說，如果在選購禮物過程中利用AI來協助，會給人一種不帶個人感情的印象；消費者寧願在幕後運用AI，但不一定會透露這是他們用來研究送禮的方式。

人們在購物時將AI用於哪些方面？

受訪購物者表示，他們最願意讓AI處理的任務，包括比價（61%）、確認庫存（59%）、尋找折扣（57%）以及提供禮物建議（54%）。

Z世代對使用AI協助購物最為開放，其中超過8成願意接受這項技術，73%表示會讓AI提供禮物建議；這一比率較整體成年人高出19%。

雖然願意使用AI選購禮物者比率正在增加，但願意讓AI完成交易的人卻不多。根據Visa的「信任指數」，僅有23%消費者表示願意信任生成式人工智慧（GenAI）來處理付款交易。

布朗指出，過去的科技變革，如線上購物與行動銀行，同樣需時間讓消費者建立信任。他表示，消費者過去對網路銀行服務非常猶豫，但現在這已成為大家日常生活的一部分。

今年假日季消費預測

美國零售聯合會（National Retail Federation）預測，今年假日銷售額將較去年增長4.2%，而兩家獨立諮詢公司則預測假日消費將下滑。

根據稅務服務機構普華永道（PwC）的「2026年假日展望」調查，假日禮物支出預計將較去年下降2%，預計消費者今年平均將在禮物上花費708元，其中有孩子的家庭支出為875元，而沒有孩子的家庭則為635元。

根據西蒙顧和管理顧問（Simon Kucher）的「第八屆年度假日購物研究」，美國人計劃在今年的假日購物季減少5.5%開支，使降幅回落至2024年水準；但該研究指出，這種縮減並非全面性，中低收入家庭受到更大經濟壓力，而高收入家庭仍為消費市場的強力動能。

根據西蒙顧和管理顧問的研究，預計每戶平均假日消費額將達1018元。

在Visa的調查中，成本是民眾最關心的問題，84%受訪者表示，過去一年至少採取了一項措施來應對日益高漲的日常開支；最常見的包括尋找折扣（47%）、削減非必要開支（35%）以及轉而購買較低價的品牌（33%）。

布朗表示，政府與Visa的數據顯示，整體而言，消費者支出依然強勁。但他指出，深入探究可以明顯看出，無論任何收入層級，通膨確實正侵蝕中低收入家庭的某些消費支出；根據Visa數據，非必要開支、尤其是旅遊計畫，在今年秋季已有降溫現象。