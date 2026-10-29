經典手沖咖啡壺 極簡風格被譽「永恆之選」

Chemex手沖咖啡壺。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： Chemex手沖咖啡壺憑藉1941年以來幾乎未變的經典設計、優異風味表現與實用機能，被咖啡專家譽為手沖「永恆之選」。

在這個充滿自動咖啡 機和各種花俏沖泡設備的咖啡世界裡，有時最簡單的工具才是最佳選擇，尤其是那些擁有悠久歷史、深受咖啡鑑賞家和普通咖啡愛好者認可的工具。

Chemex手沖咖啡壺就是這樣一款備受推崇的咖啡壺，它採用經典的手動設計，幾十年來一直運行良好，並得到了Alfred Coffee餐飲總監哈丁(Jordan G.L. Hardin)和Yes Plz Coffee聯合創始人阿里(Sumi Ali)的推薦。

哈丁稱Chemex是手沖咖啡的「永恆之選」，它能充分展現各種烘焙程度咖啡豆的豐富細膩風味，而且不僅適用於咖啡，也適用於茶飲。

Chemex由一位德國 化學家於1941年發明，其極簡主義設計至今幾乎未曾改變，甚至被紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art)永久收藏。它採用不吸水的硼矽酸鹽玻璃製成，不會吸收異味或殘留物，可放入洗碗機清洗，也可冷藏保存和重新加熱剩餘咖啡，而不會損失咖啡的風味。這意味著它也是製作冷萃咖啡的理想選擇。

這款節省空間的咖啡壺有多種容量可選，配備專門的注水口，可形成合適的空氣通道，並配有精美的木質壺頸，即使壺內咖啡很燙，握持也安全。此外，它還貼心地使用可降解的天然紙質濾紙，品牌方聲稱這種濾紙能確保均勻萃取，並去除咖啡粉中的雜質。

哈丁解釋了手沖咖啡的沖泡過程：「放入濾紙，用我一直以來都推薦的Fellow Stagg EKG鵝頸燒水壺燒水，然後將熱水倒入咖啡粉中。接下來，關鍵在於注水技巧，像是咖啡粉的悶蒸時間(釋放氣體)、注水方式、注水速度和水量等等。」

哈丁表示，網路上有很多影片可以幫助使用者了解更多關於這種沖泡方法，以及如何沖泡出一杯完美口感的咖啡。

自稱「咖啡迷」的前哈芬登郵報(HuffPost)記者奧爾尚特(Rebecca Orchant)分享了她使用這款精美咖啡壺的體驗。奧爾尚特是一位每天都喝咖啡的人，但在此前她一直使用法式濾壓壺。她說，Chemex咖啡壺的使用方法更加簡單，每次都能沖泡出一杯美味近乎完美的咖啡。

「因為是用熱水沖泡咖啡粉，所以用Chemex手沖壺沖泡的咖啡永遠不會過濃，」奧爾尚特寫道。