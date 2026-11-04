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RICHARD MILLE石英纖維計時表 沙漠色系融入賽車魂

記者釋俊哲／綜合報導
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RICHARD MILLE全新RM 65-01沙色石英纖維腕表，搭配綠色細節演繹...
RICHARD MILLE全新RM 65-01沙色石英纖維腕表，搭配綠色細節演繹大地美學。圖／RICHARD MILLE提供

AI摘要

文章摘要整理：

RICHARD MILLE發表限量150只RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表，以沙漠風格外觀結合高科技材質與高振頻機芯，展現賽車魂與頂級製表工藝。

極速狂飆的引擎聲浪在荒漠深處漸次平息，取而代之的是高級製表廠內細密嚴謹的機械齒輪運聲響。RICHARD MILLE再次突破複雜時計的美學極限，發表全新RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表。這款限量150只的工藝傑作，以沙漠為意象，溫暖沙色表殼呼應綠色表帶與細節設計，譜寫出沉穩而富層次感的情感樂章。

將時光凝鍊於腕間，需要極致工藝的層層推敲。表殼採用的Quartz TPT®石英纖維，是將多層二氧化硅纖維浸潤品牌專屬特殊樹脂後，經由6巴壓力與120℃高溫高壓淬鍊而成。每款耗時數月研發新色的石英纖維，在表面呈現出獨一無二、且無法複製的天然紋理。配合延續品牌經典的酒桶形表殼結構與五級鈦合金花鍵螺絲，堅固輕盈的材質是頂級科技的呈現，更賦予表款獨一無二的情感靈魂。

透過精密設計的鏤空面盤，內部歷經五年耗時研發的RMAC4自動上鍊機芯展露無遺，這「顆」搭載5赫茲高振頻、可變慣性擺輪的機械心臟，每小時振動可達36,000次，進而實現精準至1/10秒的優異計時精準度；機芯內部整合了六齒導柱輪、垂直耦合裝置與雙秒追針系統，更搭配專利快速上鍊按鈕、功能選擇器與可變幾何自動盤，將前衛的賽車精神轉化為流暢無阻的機械運作。

從過往的Carbon TPT®碳纖維、紅金、鈦合金，到如今驚豔亮相的沙色Quartz TPT®石英纖維，RM 65-01系列持續開拓複雜功能腕表的多元色彩可能，RICHARD MILLE將極致材料工程、純正賽車DNA與傳統高級製表哲學相融，讓配戴者在彈指間，隨時感知時間流轉的動人韻律。

側面配有鈦合金追針按鈕與綠色快速上鍊按鈕，兼具機能與美感。圖／RICHARD M...
側面配有鈦合金追針按鈕與綠色快速上鍊按鈕，兼具機能與美感。圖／RICHARD MILLE提供

RMAC4不僅具有雙追針計時碼表功能，同時並提供RICHARD MILLE引以為...
RMAC4不僅具有雙追針計時碼表功能，同時並提供RICHARD MILLE引以為傲的功能選擇器，複雜兼具實用思維。圖／RICHARD MILLE提供

RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表在藍寶石底蓋展...
RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表在藍寶石底蓋展現了備有可變幾何自動盤的RMAC4機芯。圖／RICHARD MILLE提供

製表師正精細組裝RMAC4自動上鍊機芯，展現高複雜雙秒追針結構。圖／RICHAR...
製表師正精細組裝RMAC4自動上鍊機芯，展現高複雜雙秒追針結構。圖／RICHARD MILLE提供

精華 FAQ

  • 新作為RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表，全球限量150只。品牌以此強調其稀有性與收藏價值，也延續RM 65-01系列結合複雜功能與前衛材質的定位。

  • 表殼採用Quartz TPT®石英纖維，經多層二氧化硅纖維與特殊樹脂、高壓高溫製成，紋理獨一無二。沙色表殼搭配綠色表帶與細節，營造沙漠意象與沉穩層次。

  • 內載RMAC4自動上鍊機芯，具5Hz高振頻與可變慣性擺輪，每小時振動36,000次，可實現1/10秒精準計時；並整合雙秒追針、導柱輪、垂直耦合與快速上鍊等複雜結構。

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