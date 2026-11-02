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GUCCI以愛之名 重生&希望

記者釋俊哲／專題報導
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滑板風格的寬鬆T恤從文藝復興式雕像得到靈感，散發如希臘式垂墜服裝的流動感、但以固...
滑板風格的寬鬆T恤從文藝復興式雕像得到靈感，散發如希臘式垂墜服裝的流動感、但以固定形式呈現。圖／GUCCI提供

AI摘要

文章摘要整理：

GUCCI發表2026秋冬Primavera形象廣告，以愛情帶出的重生與希望為主軸，並透過Kate Moss主演短片與多位名人平面影像，展現現代文藝復興的華麗風格。

愛是一種奇妙的狀態，當它由概念成為實體的時刻，無聲、無形，卻成為一個兀自旋轉的宇宙。義大利時尚巨頭GUCCI發表全新《Primavera》形象廣告影片與平面影像，邀請10位當代名人換上2026秋冬Primavera系列新裝入鏡，不僅歌頌愛情暗藏的龐大動能，更有以此延伸的重生與希望。

形象短片由Johan Renck所執導，並由超模Kate Moss演出。序幕拉開、抽象宛如電影《後室》（Backrooms）的空間裡、三三兩兩的人們無精打采地枯坐，只見Kate Moss催促著後台，空間響起Chris Isaak的金曲〈Wicked Game〉，伴隨著Kate Moss如美杜莎的肢體動作逐一喚醒空間裡人們的目光心神，她（他）們先是找到了自己、然後在舞池中婆娑起舞，最終將心意託付以原本陌生的他者，像個超現實的夢、宛如新生。

由攝影師Michal Chelbin掌鏡的系列靜態廣告企畫並延續此一意念，以「現代文藝復興」（Modern Renaissance）美學為靈感，讓GUCCI全球品牌大使肖戰、Jin、Tom Brady、李英愛、Shawn Mendes、Rico Nasty...等人入鏡，透過親密的人物肖像呈現古典繪畫般的構圖，更有GUCCI源自義大利且跨越時代的藝術之美。

有別於古典的「文藝復興」，所謂的「現代文藝復興」是2010年至今一股對文藝復興精神再詮釋的風潮，其核心精神在於值此極簡主義持續抬頭與AI當道的時代，重新找回對傳統與浪漫的憧憬。事實上，早在Demna上任後在2025年發表La Famiglia系列時便已展現他對肖像風格的偏好，並將此種中古世紀王公貴族的熱愛形式嫁接以義大利對家族的情感，從而展現GUCCI身為頂級精品的華美與戲劇性。

即便形象企畫以「現代文藝復興」為靈感，GUCCI 2026秋冬《Primavera》系列同樣得見Demna慣常的服裝設計脈絡，在設計師先行或GUCCI風格本位之間找到甜蜜點；像是合身的重型機車皮夾克、袖口處並有著立體壓印的Primavera字樣，短夾克內搭連帽夾克並戴上口罩，模仿牛仔褲的皮褲搭配腰鍊，也帶有Demna過往擅長的街頭實驗風格，差別在於本季更加入1990年代的緊身T恤、斜肩的刺繡亮片紫色長洋裝、華美的皮草質感披風，又或是肖戰身上的合身窄版金色長褲，穿越時代、風格的屏障或限制。

BTS團員Jin金碩珍身穿重機騎士皮夾克，也是創意總監Demna的愛用設計單品。...
BTS團員Jin金碩珍身穿重機騎士皮夾克，也是創意總監Demna的愛用設計單品。圖／GUCCI提供

《Primavera》形象廣告鏡頭下的李英愛，呈現出一種隨興也高貴的複合氣質。圖...
《Primavera》形象廣告鏡頭下的李英愛，呈現出一種隨興也高貴的複合氣質。圖／GUCCI提供

刺繡亮片的紫色斜肩洋裝但搭配以非典型的肢體語言，也華美、也反叛。圖／GUCCI提...
刺繡亮片的紫色斜肩洋裝但搭配以非典型的肢體語言，也華美、也反叛。圖／GUCCI提供

Shawn Mendes身上緊身質感的T恤，散發出文藝復興風格的力量感。圖／GU...
Shawn Mendes身上緊身質感的T恤，散發出文藝復興風格的力量感。圖／GUCCI提供

GUCCI 2026秋冬系列黑色小牛皮Horsebit Ristretto單肩包...
GUCCI 2026秋冬系列黑色小牛皮Horsebit Ristretto單肩包。圖／GUCCI提供

饒舌樂手EsDeeKid身穿模仿刷白牛仔褲的皮褲帶來視覺變奏，並呈現GUCCI ...
饒舌樂手EsDeeKid身穿模仿刷白牛仔褲的皮褲帶來視覺變奏，並呈現GUCCI 2026秋冬在華美、正裝以外的多元性。圖／GUCCI提供

GUCCI 2026秋冬系列掀蓋Jackie肩背包。圖／GUCCI提供
GUCCI 2026秋冬系列掀蓋Jackie肩背包。圖／GUCCI提供

AESPA成員、GUCCI品牌大使Ning Ning也入鏡本次2026秋冬靜態影...
AESPA成員、GUCCI品牌大使Ning Ning也入鏡本次2026秋冬靜態影像。圖／GUCCI提供

華麗的皮草與窄管褲，展現在扁平、高度複製時代的特異獨行。圖／GUCCI提供
華麗的皮草與窄管褲，展現在扁平、高度複製時代的特異獨行。圖／GUCCI提供

精華 FAQ

  • 本次Primavera形象企畫以愛為核心，延伸出重生與希望的意象，透過影像與服裝共同營造出浪漫、甦醒且具戲劇張力的品牌敘事。

  • 短片由Johan Renck執導，並由超模Kate Moss主演；影片以抽象空間、人群甦醒與舞動的過程，搭配Chris Isaak〈Wicked Game〉營造超現實感。

  • 平面廣告由Michal Chelbin掌鏡，採現代文藝復興美學，邀請肖戰、Jin、Tom Brady、李英愛、Shawn Mendes、Rico Nasty等10位名人，以古典肖像構圖呈現GUCCI的藝術氣質。

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