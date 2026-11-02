GUCCI以愛之名 重生&希望
GUCCI發表2026秋冬Primavera形象廣告，以愛情帶出的重生與希望為主軸，並透過Kate Moss主演短片與多位名人平面影像，展現現代文藝復興的華麗風格。
AI摘要
文章摘要整理：
GUCCI發表2026秋冬Primavera形象廣告，以愛情帶出的重生與希望為主軸，並透過Kate Moss主演短片與多位名人平面影像，展現現代文藝復興的華麗風格。
愛是一種奇妙的狀態，當它由概念成為實體的時刻，無聲、無形，卻成為一個兀自旋轉的宇宙。義大利時尚巨頭GUCCI發表全新《Primavera》形象廣告影片與平面影像，邀請10位當代名人換上2026秋冬Primavera系列新裝入鏡，不僅歌頌愛情暗藏的龐大動能，更有以此延伸的重生與希望。
形象短片由Johan Renck所執導，並由超模Kate Moss演出。序幕拉開、抽象宛如電影《後室》（Backrooms）的空間裡、三三兩兩的人們無精打采地枯坐，只見Kate Moss催促著後台，空間響起Chris Isaak的金曲〈Wicked Game〉，伴隨著Kate Moss如美杜莎的肢體動作逐一喚醒空間裡人們的目光心神，她（他）們先是找到了自己、然後在舞池中婆娑起舞，最終將心意託付以原本陌生的他者，像個超現實的夢、宛如新生。
由攝影師Michal Chelbin掌鏡的系列靜態廣告企畫並延續此一意念，以「現代文藝復興」（Modern Renaissance）美學為靈感，讓GUCCI全球品牌大使肖戰、Jin、Tom Brady、李英愛、Shawn Mendes、Rico Nasty...等人入鏡，透過親密的人物肖像呈現古典繪畫般的構圖，更有GUCCI源自義大利且跨越時代的藝術之美。
有別於古典的「文藝復興」，所謂的「現代文藝復興」是2010年至今一股對文藝復興精神再詮釋的風潮，其核心精神在於值此極簡主義持續抬頭與AI當道的時代，重新找回對傳統與浪漫的憧憬。事實上，早在Demna上任後在2025年發表La Famiglia系列時便已展現他對肖像風格的偏好，並將此種中古世紀王公貴族的熱愛形式嫁接以義大利對家族的情感，從而展現GUCCI身為頂級精品的華美與戲劇性。
即便形象企畫以「現代文藝復興」為靈感，GUCCI 2026秋冬《Primavera》系列同樣得見Demna慣常的服裝設計脈絡，在設計師先行或GUCCI風格本位之間找到甜蜜點；像是合身的重型機車皮夾克、袖口處並有著立體壓印的Primavera字樣，短夾克內搭連帽夾克並戴上口罩，模仿牛仔褲的皮褲搭配腰鍊，也帶有Demna過往擅長的街頭實驗風格，差別在於本季更加入1990年代的緊身T恤、斜肩的刺繡亮片紫色長洋裝、華美的皮草質感披風，又或是肖戰身上的合身窄版金色長褲，穿越時代、風格的屏障或限制。
本次Primavera形象企畫以愛為核心，延伸出重生與希望的意象，透過影像與服裝共同營造出浪漫、甦醒且具戲劇張力的品牌敘事。 短片由Johan Renck執導，並由超模Kate Moss主演；影片以抽象空間、人群甦醒與舞動的過程，搭配Chris Isaak〈Wicked Game〉營造超現實感。 平面廣告由Michal Chelbin掌鏡，採現代文藝復興美學，邀請肖戰、Jin、Tom Brady、李英愛、Shawn Mendes、Rico Nasty等10位名人，以古典肖像構圖呈現GUCCI的藝術氣質。
精華 FAQ
本次Primavera形象企畫以愛為核心，延伸出重生與希望的意象，透過影像與服裝共同營造出浪漫、甦醒且具戲劇張力的品牌敘事。
短片由Johan Renck執導，並由超模Kate Moss主演；影片以抽象空間、人群甦醒與舞動的過程，搭配Chris Isaak〈Wicked Game〉營造超現實感。
平面廣告由Michal Chelbin掌鏡，採現代文藝復興美學，邀請肖戰、Jin、Tom Brady、李英愛、Shawn Mendes、Rico Nasty等10位名人，以古典肖像構圖呈現GUCCI的藝術氣質。
上一則
出國注意 入住飯店「4大噴錢陷阱」曝光 忽略恐傷荷包
下一則