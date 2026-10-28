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星巴克「紅杯日」將回歸 爆紅「熊熊杯」12/1再度登場

編譯周靜芝/即時報導
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星巴克的「紅杯日」（Red Cup Day）即將繽紛回歸。美聯社
星巴克的「紅杯日」（Red Cup Day）即將繽紛回歸。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克宣布紅杯日與爆紅熊熊杯將在11月、12月陸續回歸，同步推出節日飲品、驚喜杯系列與多款限定甜點。

星巴克的「紅杯日」（Red Cup Day）即將繽紛回歸。連鎖咖啡店龍頭於26日（周一）宣布，將重啟這項年度傳統，顧客購買任一款節日飲品，即可獲贈一個可重複使用的杯子；今年的「紅杯日」預訂在11月17日（周二）舉辦。星巴克同時透露，去年曾引發粉絲瘋搶的原版「熊熊玻璃杯」（Bearista Glass Cold Cup），將於12月1日重新登場。

People網站報導，雖然星巴克曾推出其他版本的動物造型杯，包括「Pink Drink」系列中附有草莓吸管蓋的款式，以及配有足球造型帽子的世界盃特別版，但原版「熊熊杯」仍保留了經典的綠色毛線帽。

在「熊熊杯」回歸之前，星巴克將於11月10日推出一套「驚喜系列」的玻璃「熊熊杯」角色。該公司表示，每盒都將包含一個神秘玻璃「熊熊杯」。

星巴克在該系列的描述中說明，這些限量發售的「熊熊杯」角色，必定能增添節日氣氛。

本月稍早，星巴克宣布其節日飲品將於11月5日在各門市推出。回歸的飲品包括薄荷摩卡、焦糖布蕾拿鐵、糖霜餅乾拿鐵與薑餅風味印度奶茶。

新推出的飲品則包含以甜點為靈感的天鵝絨提拉米蘇（Tiramisu Velvet）系列，以及蘋果石榴果漾飲（Apple Pomegranate Refresher）。

天鵝絨提拉米蘇拿鐵（可選熱飲或冰飲）與天鵝絨提拉米蘇冷萃咖啡，皆採用絲絨馬斯卡彭冷奶泡，並撒上可可粉與咖啡粉裝飾。

蘋果石榴果漾飲是一款明亮清爽的飲品，融合蘋果與石榴風味的珍珠；此外還提供添加椰奶、口感綿密的「Snowy Apple」版本。

甜點方面，除了回歸的蔓越莓布朗尼（Cranberry Bliss Bar）、雪人餅乾（Snowman Cookie）與糖梅起司丹麥酥（Sugar Plum Cheese Danish）外，還推出一款以星巴克小熊為靈感設計的時間限定蛋糕棒。

精華 FAQ

  • 今年紅杯日訂在11月17日，顧客只要購買任一款節日飲品，就可獲得一個可重複使用的杯子，延續星巴克的年度傳統。

  • 原版Bearista Glass Cold Cup將於12月1日重新登場。雖然星巴克曾推出其他動物造型杯，但這款保留綠色毛線帽的經典版本最受粉絲喜愛。

  • 星巴克11月5日起推出節日飲品，包含薄荷摩卡等回歸款，以及天鵝絨提拉米蘇、蘋果石榴果漾飲等新品，甜點也有蛋糕棒等限定品項。

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