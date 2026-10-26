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輕巧漏水偵測器 提早預警避免「災情」擴大

編譯周靜芝/即時報導
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METAK漏水偵測器。圖取自Amazon.com
METAK漏水偵測器。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

這款METAK漏水偵測器體積小、安裝簡單，能在漏水、滴水或潮濕時發出警報，幫助屋主及早發現問題並減少損失。

隨著氣溫逐漸下降以及颶風季帶來的暴雨、洪水威脅，水可能透過各種途徑滲入家中。嚴寒天氣可能導致水管凍裂，而暴風雨則可能使排水系統不堪負荷，導致水流溢至地下室，更不用說洗衣機、馬桶或水槽經常發生的意外漏水情況。一款簡單的METAK漏水偵測器，能在小漏水演變成「重大損害」之前提供早期預警。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，這款五個裝的漏水偵測器，一旦浸入水中並偵測到漏水、滴水或潮濕，便會發出「尖叫聲」。它的體積小巧，可輕鬆放置在水管、家電、水槽旁，或地下室地板；一位亞馬遜購物者甚至表示，這款產品幫他降低了房屋保險費。

METAK漏水偵測器裝置簡單，只需將金屬偵測頭朝下放在地上，一旦感應到水，便會發出刺耳的聲響（據品牌表示為100分貝），提醒發生漏水；很適合放在洗衣機附近、廚房水槽下方、水管及管道附近，甚至地下室。每組包含五個偵測器，幾乎可以將它們放在家中任何地方。

一位購物者表示，他將它們放在排水管下方的塑膠盆裡，他有四台對流式暖器，偶爾會發生漏水，其中一台的塑膠盆出現了小裂痕，導致緩慢滴水。這款偵測器響起的警報，讓他能在塑膠盆下方只有少許積水時便有所警覺。他說，如果沒有這些探測器，他可能要等到地板積水甚至淹水才會發現。

另一人留言說，他們剛把整間屋子的水管全換了，去年家中牆壁發生嚴重漏水事件，甚至不得不把整個廚房翻新，因此他對水管問題心有餘悸，對漏水更是極度恐懼；他買了這些實用的小物，就在擺好這些裝置的隔天早上，警報聲突然響個不停，查看結果發現整個洗衣區都淹了，原來是水電工忘記接好洗衣機的排水管。他說，如果當時沒有這個小幫手，洗衣機在漂洗循環時，恐怕還會倒出更多加侖的水。

精華 FAQ

  • 它能在偵測到漏水、滴水或潮濕時立即發出高分貝警報，提醒屋主及早處理問題，避免小漏水演變成更大的財物損害。

  • 由於體積小巧且安裝簡單，它很適合放在洗衣機旁、廚房水槽下方、水管與管道附近，或地下室等容易積水的位置。

  • 因為有使用者曾在排水管或洗衣區出現漏水時，靠警報及早發現問題，避免地板積水甚至淹水，成功降低後續修繕與損失。

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