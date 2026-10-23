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山姆會員店Plus會員 現可免費享沃爾瑪+各項福利

編譯盧炯燊／即時報導
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山姆會員店(Sam's Club)。路透
山姆會員店(Sam's Club)。路透

AI摘要

文章摘要整理：

山姆會員店與沃爾瑪推出聯合會員方案，讓Plus會員可免費獲得Walmart+，並整合送貨、串流、加油與回饋等多項福利。

山姆會員店(Sam's Club)本身是零售巨頭沃爾瑪(Walmart)旗下的倉儲式商店，但兩店的會員資格及優惠各自獨立，現在推出「強強聯手」計畫吸引顧客，山姆會員店的Plus會員(Sam's Club Plus)可免費與「沃爾瑪+會員」(Walmart+)服務一併打包，盡享兩店優惠。

沃爾瑪門店主要滿足消費者的日常採購，山姆會員店則更適合批量採購和囤貨，這個聯合會員計畫讓兩種零售模式形成互補，為消費者提供更多便利。

沃爾瑪首席執行官弗納(John Furner)表示，現在只需支付一個會員年費，即可獲得兩個高級會員資格，只花120元年費就獲得提升了的會員服務，節省更多金錢與時間。

對消費者來說，最重要的還是究竟有多少優惠？今日美國(Usa Today)的消費專欄，就特別整理出，合併後 Sam's Club Plus會員可享有的優惠。

首先要了解的是，年費120元的Sam's Club Plus會員，可免費自動獲得Walmart+會員資格，省回後者所需的98元年費。

若只是山姆店的普通會員，每年只需支付60元即可兼獲Walmart+會員資格，節省38元。

Walmart+ 會員每年只需支付22元，即可添加Sam's Club Plus會員資格。

如果目前同時擁有Walmart+和Sam's Club Plus會員資格，請將帳戶連結起來並獲比例退款。

會員權益及優惠包括：

山姆會員店免費送貨、滿50元或以上，符合資格的訂單可享受當日或隔天送達服務；

沃爾瑪免運費，無最低消費限制、滿35元或以上訂單可享免費送貨服務；

可選擇Peacock或Paramount+串流服務：

在超過1.7萬家參與活動的加油站，每加侖汽油可節省0.1元；

符合條件的購物，可獲山姆店現金回贈2%，每年最高可達750元；

提早一小時進入店內購物；

購買指定價格在10元或以下的非專利處方藥，可享有折扣：

購買四條汽車輪胎，可享免費安裝服務。

若然不願參加會員合併計畫，山姆會員店與沃爾瑪仍將保留各自獨立的會員方案。

沃爾瑪在推出這個會員合併計畫的同時，也在尋求通過提升購物便利性來帶動銷售。

今年8月，沃爾瑪公布第二財季財報時上調全年業績預期，但由於銷售未能達到華爾街的預期，股價一度出現下跌，隨後才逐步回升。

精華 FAQ

  • 因為沃爾瑪與山姆會員店推出會員整合方案，Plus會員只要支付山姆年費，就能免費綁定Walmart+，把兩家零售體系的會員權益一起使用。

  • 最直接的節省是年費與配送費：山姆Plus年費120元可省下Walmart+的98元費用；普通山姆會員也能以60元獲得Walmart+資格。

  • 福利包括山姆免費送貨、沃爾瑪免運與低門檻配送、Peacock或Paramount+串流、加油折扣、2%現金回贈、提早購物及輪胎安裝等。

沃爾瑪

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