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牛油霜美容界掀熱潮 使用者：瞬間滋潤、不油膩

編譯周靜芝/即時報導
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Hearth & Homestead牛油霜。圖取自Amazon.com
Hearth & Homestead牛油霜。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

牛油霜從傳統烹飪油脂轉身成護膚新寵，憑藉高滋潤、易吸收且不油膩的特性，受到許多愛好者青睞。

市售肌膚保養品出現新面孔，牛油（beef tallow）這一讓人意想不到的成分正逐漸成為護膚利器。這種傳統上用於烹飪的煉製油，如今在美容界掀起一股熱潮，許多愛好者樂於嘗試這款滋潤度極高的保濕產品。紐約郵報報導，其中一款Hearth & Homestead牛油霜，是種柔軟護膚品，可從頭到腳滋潤肌膚。

究竟什麼是牛油？

牛油是從牛身上提煉出的油脂，長期以來普遍被用於烹飪、製皂及傳統護膚領域。在保濕產品中，其優勢在於濃郁的油性質地，有助軟化乾燥肌膚，並強化肌膚的保濕屏障。

與質地輕盈的乳液不同，牛油霜擁有更濃稠、如奶油般的質地，透過打發呈現出柔軟的質感，觸感更接近傳統的身體乳，而非固態護膚膏。這種充滿古意的成分，如今卻煥發新風貌，激起希望簡化護膚程序者的興趣。

Hearth & Homestead透過其無香味、草本萃取的牛油霜，為這股風潮注入自己的特色。據品牌介紹，這款配方結合了草飼牛的牛油，以及浸泡金盞花與玫瑰的橄欖油，適用於臉部與身體各部位。

署名卡明斯基（Stephanie Kaminski）的購物者表示，她完全愛上這款香草咖啡味的牛油霜，溫暖、舒適又誘人的香氣，就像一杯濃郁的香草拿鐵，或清晨踏入咖啡館的那一刻。她特別喜歡將它塗抹在容易乾燥的部位，如手、手肘、膝蓋與小腿；用量很省，無需大量塗抹就能達到極佳的滋潤效果，讓肌膚散發健康光澤，卻不會有厚重的油膩感。

另一位購物者拉維內爾（Latosha Ravenell）說，她使用Hearth & Homestead牛油霜已有數月，迅速成為她最喜愛的護膚品之一。最讓她驚訝的是，它極易吸收，肌膚立刻感到水潤，且保濕效果能持續一整天；她將它抹在臉部、手、手肘，甚至當作夜間頸霜使用，在舒緩乾燥部位上，比多數市售乳液更有效。

精華 FAQ

  • 因為它把原本用於烹飪的牛脂轉化為保養品，能提供強效滋潤又不顯厚重，吸引想簡化護膚程序的人嘗試。

  • 品牌以草飼牛油搭配浸泡金盞花與玫瑰的橄欖油，推出無香味與草本萃取版本，主打可用於臉部與全身。

  • 購物者普遍認為它吸收快、滋潤立刻見效，能長時間維持保濕，且適合手肘、膝蓋、手部等乾燥部位使用。

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