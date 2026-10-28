Chanel續寫跨越時空美學對話

香奈兒2026秋冬系列開秀的拉鍊外套針織套裝，為本季的套裝變奏揭開序幕。圖／香奈兒提供

AI摘要 文章摘要整理： Chanel 2026秋冬系列由Matthieu Blazy以起重機與毛毛蟲、蝴蝶的象徵語彙，重新詮釋香奈兒經典套裝，將運動感、低腰線與輕盈工藝融入品牌自由美學。

「時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也是入夜旋舞的蝴蝶。沒有誰比毛毛蟲更懂得塵世的安穩，也沒有誰比蝴蝶更擅長愛情的輕盈。我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。畢竟，蝴蝶無需去趕集，而毛毛蟲，亦永遠不會踏進舞池。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1950年代接受《費加洛報》採訪時曾言。

秀場起重機象徵了品牌重構

這也是香奈兒（Chanel）2026秋冬系列的起點。此系列為當今品牌藝術總監Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒第二度跨越時空的對話，今年三月在巴黎大皇宮發表時，秀場內拔地而起的巨型起重機裝置曾引發時尚界熱烈討論，也象徵了Matthieu Blazy正帶領品牌經歷一場重新建構香奈兒的蛻變：正如一百年前的嘉柏麗香奈兒，為當代女性重新築起一個自主、自由的美夢。

對Matthieu Blazy而言，嘉柏麗香奈兒所描繪的毛毛蟲和蝴蝶是很香奈兒的悖論：「香奈兒即是悖論本身。香奈兒既務實，也充滿幻想；既理性，也誘人。它代表著絕對的自由，在毛毛蟲與蝴蝶之間，隨心切換。」對他而言，香奈兒的設計涵蓋實穿的日裝與滿足想像的晚裝，為社會上各種樣貌、不同背景、跨越文化、年齡的生命樣態的女性，打造舒適又充滿著裝趣味的服裝。

材質魔術師的廓形材質變奏

系列服裝由5大設計主題交織而成。香奈兒自1950年代起最經典的兩件式套裝，在被譽為「材質魔術師」的Matthieu Blazy手上，於廓形與材質上展開了前所未有的變奏：揭開大秀序幕的第一套套裝，就大膽採用了運動服飾常見的螺紋針織布料製作，讓傳統硬統厚重的套裝變得柔軟且易於活動，在保留經典的大口袋與珠寶鈕扣的同時，Matthieu Blazy更為套裝加入了上下皆可拉動雙邊拉鍊，徹底解放了女性活動的限制。

套裝中內搭的襯衫也是Matthieu Blazy變奏的重點。以中性西裝布料製成的oversized款式，被刻意在收短版型的外套內放出拉長的下擺，形成一種自在的鬆弛氣息。套裝整體變得更為輕盈，Matthieu Blazy設計出外套內襯與連身裙印花彼此呼應的套裝，許多單品被賦予了雙面穿的實用性，有的翻領套裝外套刻意立起後領，露出隱藏的logo。

運動經典（Sport Classic）為本季設計的另一大主題。風衣被改良成收束袖口與下擺的短版運動外套，綴滿精緻刺繡的飛行夾克裝飾隨著身體擺動的流蘇。看似硬挺的襯衫其實饒富彈性，剪裁中性男女皆宜，並在前側裝飾流蘇刺繡。裙子、背心、背心外套等單品層疊穿搭的套裝，豐富的層次營造出嶄新的視覺效果，同時也挑戰了布料的輕盈。工坊更研發出極為繁複的全新珠飾工藝，先手工將珠珠串在線上，再透過特殊機器織造成套裝。

流暢的服裝線條體現在Matthieu Blazy對1920年代低腰設計的重新詮釋。他將裙裝與褲裝的腰線與腰帶，大膽下移至膝蓋上方，重現香奈兒女士在爵士時代經常穿著的低腰洋裝輪廓，體現突破穿衣束縛的自由輪廓。為了在不增加負擔的前提下呈現斜紋軟呢的流動感，本季除了有出人意料地以圈圈紗線製作的輕薄套裝，還有多款設計運用百年歷史的古老Cornely刺繡機，以純手工刺繡的方式打造出極其輕盈、兼具呼吸感的鏤空斜紋軟呢；鏤空設計使內裡的襯底若隱若現，形成視覺上的輕盈與層次。

深米色菱格紋麂皮流浪包大型款。圖／香奈兒提供

裝飾工裝風口袋的短夾克搭配柔軟襯衫與舒適的針織長裙。圖／香奈兒提供

淡藍深酒紅雙色後繫帶高跟鞋。圖／香奈兒提供

將腰線刻意放低至膝蓋上方的超低腰裙裝，與充滿經典運動風的格紋。圖／香奈兒提供

深棕色菱格紋口蓋包大型款。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列將於9月22日上市。圖／香奈兒提供

以香奈兒女士寓所內精緻的屏風牆面為靈感的Lurex金銀絲套裝。圖／香奈兒提供

外套袖口刻意挽起，模仿香奈兒女士工作時的狀態。圖／香奈兒提供

米黑雙色後繫帶方頭高跟鞋。圖／香奈兒提供