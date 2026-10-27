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Harry Winston稀世臻寶 上海閃耀盛宴

記者釋俊哲／綜合報導
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The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒指將在近期首次現身上海。圖...
The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒指將在近期首次現身上海。圖／Harry Winston提供

AI摘要

文章摘要整理：

Harry Winston在上海以《稀世臻寶》特展匯集多件傳奇珠寶與名鑽，呈現品牌自1932年以來的工藝傳承與美學魅力。

有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）9月在上海展覽中心舉辦《稀世臻寶》特展，匯集超過160件頂級珠寶、不世出的名鑽與骨董孤品，重新踏上創辦人海瑞溫斯頓追求美的傳奇歷程。

由1932年創立至今的Harry Winston，是由設計師既品牌創辦人海瑞溫斯頓先生（Harry Winston）所創立。身為美國當代頂級珠寶品牌，海瑞溫斯頓擅長發覺寶石最原始、最具分量的閃耀之美，像是「骨董典藏」展廳中可一窺一顆1968年品牌擁有的「賴索托鑽石十六號」（The Lesotho XVI）其原石重達601.25克拉，最終被切割成60.67、40.42、11.19、4.33、4.07、3.87、1.08…合計18顆大小不一的鑽石，切割過程並為電視直播，寫下傳奇的珍貴畫面。

想欣賞更多不世出的寶藏？The Rockefeller-Winston祖母綠戒指，以及主石為一顆68.79克拉枕型切工藍龍The Blue Dragon藍寶石與鑽石頂級珠寶項鍊都在「稀世臻寶」展廳令人大開眼界；其中更有一枚The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒，以其18.96克拉的分量，成為與品牌創辦人出生年份相同的數字巧合，同時這枚粉紅鑽戒也是首度現身上海。

此外特展還將展出品牌經典設計、Winston Cluster錦簇的歷史傑作，將恆久芬芳的閃耀以工藝之名細膩拆解還原；「中央公園」展區則以沉浸式互動體驗帶人瞬間神遊穿梭紐約，感受這座大都會之於Harry Winston珠寶設計的千絲萬縷。

知名的「藍龍」(The Blue Dragon)藍寶石與鑽石高級珠寶項鍊，主石為...
知名的「藍龍」(The Blue Dragon)藍寶石與鑽石高級珠寶項鍊，主石為一顆枕型切工的68.79克拉藍寶石，色彩柔美深邃。圖／Harry Winston提供

Harry Winston品牌創辦人、Harry Winston先生。圖／Har...
Harry Winston品牌創辦人、Harry Winston先生。圖／Harry Winston提供

洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，除了極具分量、濃郁色澤美感的祖母綠寶石，又以其擁有者...
洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，除了極具分量、濃郁色澤美感的祖母綠寶石，又以其擁有者、美國洛克菲勒家族而知名。圖／Harry Winston提供

精華 FAQ

  • 品牌於9月在上海展覽中心舉辦《稀世臻寶》特展，主打頂級珠寶、名鑽與骨董孤品，藉此回顧創辦人海瑞溫斯頓追求美的傳奇歷程。

  • 包括The Rockefeller-Winston祖母綠戒指、68.79克拉的The Blue Dragon藍寶石項鍊，以及首度現身上海的The Winston Pink Legacy粉紅鑽戒，皆極具收藏與話題性。

  • 展覽設有骨董典藏、稀世臻寶與中央公園等展區，從賴索托鑽石切割傳奇到Winston Cluster經典設計，再以沉浸式體驗連結紐約意象與品牌靈感。

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