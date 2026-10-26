RICHARD MILLE攜Colnago 展時代自由精神

發表盒與可變慣性陀飛輪的位置排序，和自行車的傳動系統頗有幾分神似。圖／RICHARD MILLE提供

AI摘要 文章摘要整理： RICHARD MILLE攜手Colnago發表限量50只的RM 64-01陀飛輪腕表，並透過帆船賽與車壇合作，展現品牌結合競技、工藝與文化傳承的自由精神。

頂級腕表品牌RICHARD MILLE宣布，與義大利 傳奇自行車製造商Colnago一同合作，發表了全新RM 64-01 Colnago陀飛輪腕表，全球限量50只，再度展現頂級製表與專業競速的風格共振。

RICHARD MILLE這款陀飛輪腕表的機芯構思出於Colnago設於坎比亞戈車廠的車體結構為靈感，並建立在輕量化、通透感和立體感的三項核心。仔細欣賞，其面盤與可變慣性陀飛輪的位置排序神似自行車傳動系統；鈦合金上層星形橋板重現1980年代Colnago Master系列車架的幾何形狀。

機芯鏤空五級鈦合金底板與橋板經微噴砂處理、手工打磨倒角並覆以白色烤漆，手工繪製藍、金配色，機芯共運用274個零件精密共構，細節處處可見兩大巨頭的工藝聯集、緊密合作。

事實上，RICHARD MILLE品牌好友中包含荷蘭優異好手Mathieu van der Poel、曾代表英國參加奧運的Mark Cavendish爵士都是自行車領域的佼佼者，而四屆環法自行車賽總冠軍的Tadej Pogačar於6月也成為RICHARD MILLE的家族一員，為此一堅強陣容再添新血。

回看7年前的2019、彼時年僅20歲的Tadej Pogačar披上了阿聯酋航空車隊（UAE Team Emirates）車衣，這位來自斯洛維尼亞的運動員先在當年的環西班牙自行車賽中獲得季軍，隔年2020並成為1904年以來、最年輕的環法自行車賽總冠軍。

早在2021年起，RICHARD MILLE便展開與阿聯酋航空車隊的合作，而Tadej也在接下來數年間持續展現傲人戰果：包含四屆的「環法自行車賽」（Tour de France）總冠軍、「環義自行車賽」（Giro d’Italia）總冠軍、兩屆世界錦標賽桂冠，以及10多座五大古典賽（The Monuments）冠軍、英雄出少年；同時2024年他更成為同年獲得世錦賽、環法與環義三大賽事的「三冠王」，2025再成為史上首位連兩年奪得環法總冠軍與UCI世界公路錦標賽個人賽冠軍的男子車手，一路相伴的、正有他手上的RM 67-02超薄自動上鍊表。

如此說來，RM 67-02的配戴者亦可視為一部榮耀與桂冠的系譜，從法拉利F1車手、八屆世界拉力錦標賽（WRC）冠軍、南非短跑奧運金牌得主、卡達跳高奧運金牌得主，以致於西班牙網球名將，都與RM 67-02緊密相連；專為輕量化與高強度運動設計的CRMA7超薄鏤空自動上鍊機芯，厚度僅4.00毫米，並具備INCABLOC抗震系統和四臂鈹青銅合金擺輪，全表含表帶僅32公克的極限輕盈，也像是Tadej Pogačar的敢鬥之心，持續改寫人類體育的極限。

RICHARD MILLE Cup傳承傳奇水手精神

第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）日前盛大回歸，於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場。賽事首度移師至蘇格蘭西海岸，以壯麗的自然景觀與島嶼為背景，並於卡爾津城堡（Castle Culzean）拉開序幕。

當深邃海藍映襯著古堡的石砌輪廓，海風與海浪交織出這片瞬息萬變的競技場，讓挑戰與精彩、同步顯化。

本屆賽事吸引了來自世界各地的12艘古典帆船重返「故土」，包含Mariquita（1911年）、Moonbeam（1903年）、Moonbeam IV（1920年）、Saskia（1931年）與Kismet（1898年）等傳奇船隻，馳騁海上。在帆船領域中，所謂的「古典」（Vintage）並不意味傳統定義的「骨董」，「古典帆船」不僅聚焦在1950年以前生產或復刻當時風格的船隻，並在船體材料、龍骨、帆裝系統都與近代的「經典帆船」有著顯著差別，展現了一種嚴謹、老派的美學與風骨。

值得一提的是，前述多艘名作都出自蘇格蘭建築師William Fife二世之手，同時開賽場所卡爾津城堡的第三代埃爾薩侯爵（Marquess of Ailsa）曾是彼時蘇格蘭的優秀帆船運動家，更讓第三屆的RICHARD MILLE盃帆船賽展現與歷史古風強韌的連結與傳承意味、

歷經數日激烈競爭後，各組別總冠軍最終由Elena（第1組）、Mariquita（第2組）、Sonny（第3組）與Kismet（第4組）耀眼摘冠，而RICHARD MILLE盃不止於速度與榮耀的競逐，更深植以古典帆船保存、海洋文化傳承與永續航海的多重理念，品牌並透過港口巡禮活動、船隊交流，以及參與在地社區參，將運動、奢華生活風格融入文化，當海風持續自遠方弗來，RICHARD MILLE也和擁有堅韌意志的水手始終同行、承先啟後。

鏤空的RM 64-01機芯呈現高度視覺通透，也像是自行車的快速、輕量化。圖／RICHARD MILLE提供

無法依賴機械動力、僅能以瞬息萬變的海風為依歸，是古典帆船賽事的樂趣與最大考驗。圖／RICHARD MILLE提供

聚焦於古典帆船的第三屆RICHARD MILLE Cup帆船賽已於日前落幕。圖／RICHARD MILLE提供

聯名限量陀飛輪的表冠上，並有著Colnago的經典黑色梅花圖騰。圖／RICHARD MILLE提供

第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽(RICHARD MILLE Cup)於蘇格蘭的克萊德灣(Firth of Clyde)磅礡登場，也讓挑戰與精彩同步顯化。圖／RICHARD MILLE提供

四屆環法自行車賽總冠軍的Tadej Pogačar於6月也成為RICHARD MILLE的家族一員。圖／RICHARD MILLE提供