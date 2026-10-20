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毛小孩萬聖節裝扮 全美狗主人估豪擲10億元

編譯周靜芝/即時報導
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據全美零售聯盟（NRF）的報告指出，今年狗狗主人預計將為毛小孩們的萬聖節裝扮花費...
據全美零售聯盟（NRF）的報告指出，今年狗狗主人預計將為毛小孩們的萬聖節裝扮花費近10億元，其中南瓜裝扮最受歡迎。示意圖。Image by nancy sticke from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

美國零售聯盟調查指出，狗主人今年萬聖節預計花近10億元替寵物置裝，最熱門的是南瓜裝，紐約多家店家也因超狗、恐龍與查吉等造型熱銷。

據全美零售聯盟（NRF）的報告指出，今年狗狗主人預計將為毛小孩們的萬聖節裝扮花費近10億元，其中南瓜裝扮最受歡迎。

該組織於9月1日至9日進行的調查，詢問了全美7889名消費者關於萬聖節的購物計畫；調查發現，最受歡迎的狗狗裝扮是南瓜裝，佔11.6%；熱狗裝以5.9%居次；幽靈裝則以2.8%排名第三。其他受歡迎的寵物裝扮還包括超級英雄、女巫、獅子、蜘蛛、龍、小丑、惡魔與鯊魚。

紐約郵報報導，大蘋果居民正以獨特的裝扮創意迎接這個搞怪又歡樂的節日，並催生出令人大開眼界的各式愛犬裝扮。

位於西21街的服裝店Abracadabra店員艾莉西斯（Alexis）表示，DC漫畫及真人影視作品中超人的忠實氪星（Kryptonian）寵物兼夥伴「超狗克里普托」（Krypto the Superdog），是店內銷售冠軍。她說，顧客為他們的狗狗詢問過各種造型的服裝，其他的還包括米妮、超人、企鵝人、白雪公主和史酷比。

與此同時，位於第四大道的Halloween Adventure商店的小狗暴龍裝已全部售罄。售貨員蒂芙尼（Tiffany）表示，大家都很喜歡給狗狗穿恐龍裝，這是一款可愛的小裝扮；他們還有賣「金剛戰士」（Power Rangers）的服裝，而她發現銷量第三高的則是「鬼娃查吉」（Chucky）。

至於貓咪主人，蒂芙尼說，她接到過幾通電話，詢問最小的狗狗服裝是否適合他們的貓，但貓主人不太會給寵物打扮，因為貓咪不像狗狗配合度那麼高。

在布萊恩公園上月舉行的「Paws on Parade」活動中，一路走秀的150隻狗狗都被主人盛裝打扮，穿著各式各樣的服裝，包括公主、救援人員、佛朗明哥舞者，甚至還有壽司拼盤。

紐約市各處皆可見的寵物店Pet Market NYC門市裡，任何裝扮皆可。銷售人員在一則搞笑的臉書（Facebook）貼文中說，無論想將寵物扮成貓王、陰間大法師（Beetlejuice）還是劍龍，他們都能滿足需求；天啊！還有狐狸、熊和獨角獸。

精華 FAQ

  • 根據全美零售聯盟的調查，今年美國狗主人預計將為毛小孩的萬聖節裝扮花費近10億元，顯示寵物節慶消費持續升溫。

  • 最受歡迎的是南瓜裝，占11.6%；其次是熱狗裝，占5.9%；幽靈裝以2.8%排名第三，其他熱門款還有超級英雄、女巫、獅子與鯊魚等。

  • 紐約多家店家反映，超狗克里普托、恐龍裝和查吉裝都很熱賣，部分款式甚至售罄，顯示當地民眾喜歡替狗狗打扮成電影與卡通角色。

萬聖節 南瓜 寵物

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