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含蝸牛黏液護膚棉片 使用者：斑真的變淡了

編譯盧炯燊／即時報導
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來自南韓的JIYU保濕棉片。圖取自Amazon.com
來自南韓的JIYU保濕棉片。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

南韓JIYU保濕棉片以蝸牛黏液搭配菸鹼醯胺等成分，主打淡化斑點、改善暗沉與保濕，因用家好評不斷而在社群爆紅。

科學實驗證明，滑潺潺的蝸牛黏液具有護膚美膚作用，作為美醫整容大國的南韓自然懂得利用，一種保濕護膚棉片就採用了蝸牛黏液。

哈芬登郵報(HuffPost)，來自南韓的JIYU保濕棉片就充分浸潤含有蝸牛黏液以及其他美膚物質，包括菸鹼醯胺(niacinamide)、胜肽複合成分(peptide complex) 及積雪草(Centella Asiatica)等混合保養溶液，主打減少皺紋、細紋、痘疤和泛紅，還能均勻膚色及改善膚質，也能淡化斑點和暗沉，讓肌膚光滑水潤、細緻透亮。

社群媒體上經常看到某些受到熱議的保養品，往往在真嘗試後會讓人感到失望，然而JiYu 保濕棉片，卻被許多人用家譽為「淡化色斑和改善暗沉肌膚的革命性產品」，因此自推出以來一直爆紅。

一位用家說，可以用JiYu護膚棉片擦拭全臉，或在需要提亮的地方濕敷15分鐘，用過的肌膚柔軟、透亮、水嫩；另一名63歲的用家說，臉上有老人斑且膚色不均，這款護膚棉片改善了她的問題，使用時不會刺激皮膚，使用後肌膚也不會乾燥。

一位網友說，這款護膚棉片的氣味清新好聞，不會太濃烈，很適合敏感性肌膚者使用，臉容易泛紅、出油、偏乾及出痘痘的女士們也可以用。

很多女士說，這款棉片跟其他護膚產品搭配的效果很好，若是化妝前使用，效果會更好，妝後不會起屑或有黏膩的殘留物，是早晚護膚過程中完美的打底步驟。

若只是尋找「溫和有效」的居家臉部護理產品，這款保濕棉片也非常合用，只需將面膜敷在膚色不均或暗沉的部位，靜置15分鐘即可。但也有幾點地方需要注意，包括在開封後要盡快使用完，以保持其最佳效果。

總而言之，這款保濕棉片非常適合那些注重保濕，又希望日常護理簡便快捷的人羣，只需抽出幾分鐘時間，就能感受到它的保濕魔力。

精華 FAQ

  • 產品以蝸牛黏液為核心，並加入菸鹼醯胺、胜肽複合成分與積雪草等保養成分，訴求同時達到保濕、修護與提亮膚色的效果。

  • 不少用家表示它能改善膚色不均、淡化斑點與暗沉，還有使用後肌膚柔軟水嫩、不刺激、不卡屑，甚至被形容為淡斑革命性產品。

  • 可直接擦拭全臉，或針對需要提亮的部位濕敷15分鐘，適合日常簡便保養；但開封後最好盡快用完，以維持產品效果。

南韓 社群媒體

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