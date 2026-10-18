擔心停電？家中備妥13項應急物品

NOAA緊急氣象收音機。圖取自Amazon.com

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理13項家庭停電應急物品，從急救包、收音機、食品與飲水，到電力站、發電機、照明與保暖工具，協助民眾因應極端天氣與突發停電。

隨著極端氣候對供電系統造成的壓力，全美13州正採取緊急措施，以防止大範圍的停電，但目前的情況也提醒每個人：停電可能瞬間發生，導致住家失去照明、冷藏、供暖，甚至無法為重要電子設備充電。

2026年，強大的颶風 、熱帶風暴、東北風暴、暴風雪和冰風暴已影響全國各地社區，且可能還有更多災害接踵而至。今日美國（USA Today）報導，許多人在經歷了九月底一場東北風暴（nor'easter）帶來的強風暴雨，都知道惡劣天氣轉瞬之間會變得多麼可怕。

家中備有儲備充足的緊急應變包，有助於緩解重大風暴來襲前的焦慮，並確保在停電或環境變得不安全時，手邊有必要的物資，意即要儲備一些不易腐壞的食物、飲用水、手電筒、電池及其他緊急必需品。以下這份清單參考了國土安全部與聯邦緊急事務管理局主導的網站Ready.gov與國家氣象局的建議，是家庭緊急應變包中宜備妥的13項物品。

1. SurviveX大型急救包

在準備任何緊急應變包時，衛生與輕微傷口護理都應是首要考量。這款急救包規格較大，適合小家庭或小團體使用。若僅需為兩人或自己準備，可選擇較便宜的款式。內容包含燒燙傷用水凝膠敷料、18英吋夾板、CPR口罩、黏性與非黏性敷料等。

2. NOAA緊急氣象收音機

雖有許多市售產品具備這款收音機的功能，但少有能獲得如此多正面評價，亞馬遜網站有近2萬名購物者給予5分好評。

這款知名品牌Midland製造的收音機具備對不同地區自訂的通知功能，可對所在地區的多種極端天氣發出在地警報。若居住在中部「龍捲風走廊」，這將是絕佳的選擇，但無論身處何地，它都能有所幫助；此外，在停電時可採電池供電，作為備用選項。

3. ReadyWise緊急食品補給

若可能面臨長時間停電風險，備妥應急食品是必要的。這些緊急食物補給應視為最後手段，因為有些家庭會擁有應急電力，讓冰箱能持續運作至恢復供電。

此外，ReadyWise還提供許多口味更豐富的選擇，如冷凍乾燥全蛋粉包、咖啡包等。這款乾燥食品補給桶的保存期限長達25年，只要備足飲用水，隨時都能派上用場。

4. WaterPrepared 55加侖儲水桶

若沒有飲用水，所有的乾燥餐食包都無用武之地。這款55加侖的儲水桶抗紫外線特性且不含BPA，能在緊急時提供潔淨水源。它配備水龍頭、可防止壓力積聚的通氣蓋，且設計可堆疊，方便放置多個水桶。

購物者評論中提到的缺點是：水龍頭下方留給取水的空間較小，且部分買家反映收貨時水桶內有塑膠粒；不過只要快速沖洗，並將水桶放置在略高的平台上，這兩個問題都能解決。

5. LifeStraw個人濾水器

LifeStraw個人濾水器。圖取自Amazon.com

這是許多人緊急應變包中的必備品。若擔心災後供水問題，LifeStraw的個人濾水器能提供簡易且輕巧的解決方案，對居住在沿海地區的人尤其實用，因為颶風可能導致基礎設施受損及淨水廠停擺，進而造成水源污染。

在缺乏可靠水源時，隨身攜帶一個這樣的濾水器，是確保安全與健康的實惠方式。在使用壽命期間，每支濾水器可過濾1000加侖的水，並能過濾細菌與塑膠微粒。

6. 飲用水

雖是普通常識，但乾淨的水是這份清單上最不可或缺的物品。若在風暴來臨前沒有足夠時間儲水，那麼瓶裝水便是次佳的選擇。

確保在停電期間，每個人每天有一加侖的飲用水。而最便宜的選擇是沃爾瑪（Walmart）的Great Value瓶裝水，半公升40瓶裝售價約5.97元。

7. EcoFlow Delta 3可攜式電力站

若供電故障或暫時中斷時，可攜式電力站是必備品。這款EcoFlow的電力站可為小型設備供電、為手機充電以及維持重要設備連線的絕佳選擇。額外好處是，若發生停電，可購買太陽能板為Delta 3充電。

當連接至120伏特牆壁插座時，這款電力站僅需56分鐘即可充飽電，輕鬆且迅速地為風暴做好準備。內建電池的額定循環次數為4000次，可經得起多年使用。

8. 西屋（Westinghouse）4650/3600瓦發電機

若希望驅動冰箱或冷凍櫃等大型家電，相較於太陽能或壁掛式充電裝置，汽油發電機仍是更佳的選擇。這款西屋產品附帶三年保固，每次加滿油後，以25%負載運轉可提供14小時的連續運行時間。

這款發電機雖配備一氧化碳監測器，但建議將設備置於戶外，以防止家中積聚可能致命的氣體。此外，為確保自身安全，操作時請務必遵循製造商建議。

9. Gas One雙燃料露營爐

停電將使家中的任何感應式爐灶無法運作，若風暴嚴重，瓦斯管線也可能受損；雖然需另行購買瓦斯罐，但這款爐具可同時使用丙烷和丁烷作為燃料。

使用這類露營或攜帶式爐具時，同樣務必遵循製造商關於通風與安全的建議。

10. Lepro 1000流明LED露營燈

Lepro 1000流明LED露營燈。圖取自Amazon.com

停電時，可靠的照明對於夜間安全十分重要。這款露營燈可透過多數行動電源充電，在最低亮度設定下可連續使用12小時，並具備360度照明。當電力中斷時，無論是在家或戶外，即使光線微弱或完全黑暗，也能輕鬆找到方向。

11. XL身體濕巾

長時間停電時，衛生問題可能成為一大煩惱。即使有足夠忍耐力且水質尚可，能接受沖冷水，但在等待熱水器恢復期間，替代的清潔方式仍值得採行，備妥充足的身體濕巾將有助維持某種程度的舒適感。

12. Koymisku保暖睡袋

維持健康的體溫對於在緊急情況下確保安全極為重要，尤其是在夜間。這款來自沃爾瑪的保暖睡袋，可輕鬆收納在專屬提袋中。有了這些睡袋，即使沒有暖氣，也能確保健康。

13. DEKOPRO 228件工具組

無論是租屋還是擁有自家住宅，一套基礎工具組都是不可或缺的。這套價格實惠的工具組，還附有適用於水管的鉗子；這些鉗子具備超寬的可調式開口，能夾住較寬的物體，並在需要關閉公用設施時提供協助。特別是在寒冷天氣的風暴中，若停電時間過長，水管凍結或爆裂可能成為需迅速處理的隱憂。