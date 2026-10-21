CHANEL COCO GAME演繹黑白美學 翻轉4大經典腕表

J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼。圖／香奈兒提供

AI摘要 文章摘要整理： CHANEL以COCO GAME限定系列結合像素、撲克牌與棋盤元素，重新演繹J12、BOY·FRIEND、PREMIÈRE等經典腕表，展現黑白對比與創意工藝。

香奈兒（CHANEL）腕表創意工作室推出全新CHANEL COCO GAME限定系列，由腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt從遊戲世界的圖像語彙汲取靈感，將像素、撲克牌、棋盤遊戲等元素融入品牌經典，透過黑白色彩、幾何線條與香奈兒女士的經典形象，讓腕表不再只是單純計時，而是讓人會心一笑的創意視覺。

像素化女士 與時間賽跑

COCO GAME系列以遊戲的概念跨越J12、BOY·FRIEND、PREMIÈRE與CODE COCO等品牌四大經典腕表，各自以不同方式重新詮釋香奈兒女士與品牌符碼。其中J12 COCO GAME巧妙地直接讓香奈兒女士「像素化」，以迷你化身在表盤上與時間賽跑的遊戲角色。J12為品牌首款中性運動腕表，設計靈感來自競速帆船，並透過高抗磨陶瓷材質與俐落線條，建立鮮明的運動美學，引領21世紀的設計潮流。

J12 COCO GAME提供霧面黑色與亮面白色兩款38毫米表款，表盤上以碳纖維製成像素化的香奈兒女士圖騰直接化身秒針，在表盤上隨著時間流逝前進。為了讓這個看似簡單的創意真正成為可以運轉的指針，CHANEL花費10個月研發，以雷射切割碳纖維板製作人物輪廓，克服指針過重可能會影響走時的挑戰，打造出重量僅0.025克、尺寸達11.5毫米的秒針，同時兼顧精準度、指針平衡及抗震性能。

J12 COCO GAME兩款腕表細節同樣延續COCO GAME的「黑白對比」遊戲概念，黑色款表圈鑲嵌長階梯形切割霧面黑色陶瓷，表盤則點綴12顆明亮式切割鑽石時標；白色款則以白色高抗磨陶瓷搭配黑色塗層精鋼，透過白漆、黑色與鑽石交織出截然不同的視覺效果。兩款腕表均搭載經瑞士官方天文台COSC認證的CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，具備約70小時動力儲存。

香奈兒女士 變紅心皇后

BOY·FRIEND COCO GAME，則從像素角色轉向撲克牌的遊戲世界。BOY·FRIEND腕表是一款以純粹線條、平衡比例與精準造型打造兼具率性與優雅的設計，打破傳統男女腕表之間的界線。這次腕表創意工作室讓香奈兒女士化身「紅心皇后」，黑白色調的香奈兒女士穿著經典黑色緄邊斜紋軟呢套裝、戴平頂草帽，頸間疊戴珍珠項鍊，兩枚金色心形圖騰則如同撲克牌上的紅心符號，成為表盤的視覺焦點。

為了完成表盤上的立體肖像，香奈兒以10層不同顏色的油墨移印版逐層製作，每層在40度環境下乾燥1小時，從人物輪廓、斜紋軟呢、珠寶到背景光芒都各自對應不同印版，形成細緻的立體工影層次，搭配黑色鑲嵌梯鑽的精鋼表殼與白色小牛皮表帶。

字母吊墜 展現搖擺趣味

同樣以黑白色彩展現品牌符碼的PREMIÈRE COCO GAME，無疑是系列中最珠寶化的選擇。PREMIÈRE是CHANEL於1987年推出的首款女士腕表，經典八角形表殼呼應N°5香水瓶蓋，皮革交織表鍊則聯想到CHANEL經典菱格紋包款的鍊帶，是品牌最具辨識度的腕表之一。

COCO GAME版本以黑色為基調，表鍊亦延續全系列的黑白雙色視覺，由黑色塗層精鋼交織白色小牛皮，上面裝飾共六枚CHANEL字母吊墜，運用黑色塗層精鋼、白色漆面與藍寶石水晶組成，隨著手腕移動輕盈搖擺，讓品牌名成為最饒富趣味的裝飾。

J12 Coco Game腕表，表圈飾以白漆藍寶石水晶長階梯形切割圖騰，限量發行。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE Coco Game腕表，搭配CHANEL字母吊墜，高精準度石英機芯，限量發行。圖／香奈兒提供

CODE COCO Game腕表，黑色塗層精鋼Mademoiselle轉扣與白色小牛皮菱格紋表帶，高精準度石英機芯，限量發行。圖／香奈兒提供