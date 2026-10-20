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Miu Miu Bubble鞋翻玩千禧潮

記者釋俊哲／綜合報導
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Miu Miu的Bubble鞋款除了皮革與麂皮外，另有珠寶鑲嵌版本，呈現Miu ...
Miu Miu的Bubble鞋款除了皮革與麂皮外，另有珠寶鑲嵌版本，呈現Miu Miu女孩特異獨行的氣質。圖／Miu Miu提供

AI摘要

文章摘要整理：

Miu Miu以Quiet Power揭曉2026秋冬形象，同步推出Bubble鞋款，並由Momo與Minnie在社群示範穿搭，帶出千禧運動風與奢華細節。

Miu Miu前不久甫發表了2026秋冬形象視覺，以「平靜的力量」（Quiet Power），將場景設定於夜間，透過高反差光影為現實賦予了超現實的戲劇效果，除了秋冬服裝與The Vivant包、Rendez-vous包與經典Arcadie包，其中並發表一款Bubble鞋款，近日分別為韓星Momo、Minnie在Instagram社群中穿著造型。

南韓女團Twice團員的Momo平井桃選擇在更衣室中捕捉換穿時的自然、真實，她身穿一款灰色亮面尼龍夾克、連身短裙與腳上咖啡色的Bubble休閒鞋，鞋面的咖啡色正與外套上的咖啡色拼接絨毛帶來宛如絨毛公仔的可愛氣息；i-dle成員Minnie腳上的同樣為一雙咖啡色的Bubble運動鞋，但Minnie特別在連續圖卡中展現拼貼設計，將修長輪廓、有神大眼和腳上鞋款成為照片中的多元焦點，加上灑落的陽光，忍不住穿上鞋款就要出發前往遠方小旅行。

這款Bubble Shoes是Miu Miu曾在2000年發表的經典鞋款，帶有鮮明的運動氣息；鞋款最大特色正是鞋底一顆又一顆宛如泡泡的膠底，也像是珍珠奶茶中的粉圓，帶來美味聯想。除了鞋身選用皮革與麂皮展現優渥氣息，後腳跟鞋底較厚、並帶來隱形增高與更便利行走跑動的雙重效果。

同時Miu Miu並加碼獻上今年3月在巴黎時裝周的特別版Bubble鞋，除了Minnie和Momo腳上的咖啡色常規版，另有一雙酒紅色的水晶刺繡特別版，像是Miu Miu服裝上散見的珠寶刺繡工藝細節，華麗隨身。

方形的鞋楦、後跟加厚的鞋底，都為bubble鞋款帶來更舒適的體感。圖／Miu M...
方形的鞋楦、後跟加厚的鞋底，都為bubble鞋款帶來更舒適的體感。圖／Miu Miu提供

Momo平井桃腳踩Miu Miu Bubble休閒鞋，宛如絨毛公仔的甜美可愛。取...
Momo平井桃腳踩Miu Miu Bubble休閒鞋，宛如絨毛公仔的甜美可愛。取材自IInstagram

精華 FAQ

  • 品牌以「Quiet Power」為2026秋冬形象核心，場景設定在夜間並運用高反差光影，搭配The Vivant包、Rendez-vous包、Arcadie包，以及新亮相的Bubble鞋款。

  • Momo穿灰色亮面尼龍夾克與連身短裙，搭配咖啡色Bubble休閒鞋，營造可愛絨毛感；Minnie則以拼貼圖卡和陽光氛圍，突顯鞋款與造型的旅行感。

  • Bubble Shoes源自2000年，鞋底以一顆顆泡泡般的膠底為最大特色，結合皮革與麂皮，兼具增高與好走；另有酒紅色水晶刺繡特別版，呼應品牌珠寶刺繡工藝。

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