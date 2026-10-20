言承旭出任Tiffany品牌大使

蒂芙尼品牌大使言承旭。圖／蒂芙尼提供

AI摘要 文章摘要整理： Tiffany宣布言承旭出任大中華區品牌大使，並以石上鳥高級珠寶系列形象大片展現其從容氣質與品牌的雋永工藝。

源自紐約的精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣布，演員、歌手言承旭擔任品牌大中華區品牌大使，以鬆弛有度的從容氣質，詮釋品牌歷久彌新的雋永魅力，攜手開啟嶄新篇章。

言承旭在2001年憑藉經典偶像劇「流星花園」中道明寺一角暴紅以來，便成為許多人心目中演歌雙棲的實力派偶像。除了「白色巨塔」等叫好又叫座的影視作品持續突破表演邊界，他更在戲劇之外，以歌唱舞台同樣收穫無數關注。前不久他和吳建豪、周渝民、五月天阿信合作投入F★FOREVER恆星之城世界巡迴演唱會，完成泰國曼谷、新加坡 等地的演出後於中國大陸各地展開巡迴。蒂芙尼認為，在歲月沉澱之下，他不斷挑戰自我的精神，與近兩百年匠心傳承的品牌精神高度契合。

在本次品牌大使形象大片中，言承旭全套配戴經典石上鳥（Bird on a Rock）高級珠寶系列。該系列致敬傳奇設計師尚史隆伯傑於1965年創作出的經典石上鳥胸針，其中更延伸出擷取飛鳥羽翼為主要設計元素的Wings子系列作品，以頂級鑲嵌工藝還原羽毛層次與振翅動態，象徵樂觀、自由與無限可能。

他所配戴的鍊墜，以史隆伯傑最負盛名的雙金工藝打造，搭配Wings系列項鍊、寬版與窄版戒指，流線羽翼輪廓與鑽石的璀璨光澤相互輝映；腕間則點綴了石上鳥高級珠寶系列的漸層藍寶石腕表，色澤豐富的寶石也讓人想起品牌經典的蒂芙尼藍色，淋漓展現經典珠寶跨越時代的藝術感染力。

Tiffany石上鳥高級珠寶系列39毫米漸層藍寶石腕表。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鋪鑲鑽石寬版戒指。圖／蒂芙尼提供