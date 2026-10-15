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廚房不起眼小物 有助省下大筆水管維修費

編譯周芳苑／即時報導
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可翻轉式濾網Wokdada strainer。圖取自Amazon.com
可翻轉式濾網Wokdada strainer。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

一款售價13元的Wokdada可翻轉式濾網，因能有效攔截殘渣、方便倒空且適合多數水槽，受到亞馬遜買家好評，被視為預防堵塞與節省維修費的實用小物。

許多人都曾碰到下水道堵塞的麻煩事，哈芬登郵報(HuffPost)撰稿人弗洛雷斯(Tessa Flores)也不例外，最近家裡下水道堵塞，找水管工修理花了不少錢；有了慘痛教訓後，他上網搜尋預防之道，赫然發現只要花13元買可翻轉式濾網Wokdada strainer，就可輕鬆避免堵塞。

這款售價13元的濾網乍看毫不起眼，卻在零售網站亞馬遜(Amazon)大獲好評。

想要預防堵塞，就得先了解多數廚房水槽濾網普遍存在的問題。許多人住在老房子裡，管道老舊、沒有垃圾處理器，就算使用濾網，也往往因尺寸不合而讓細小食物殘渣漏到水管裡去，有些濾網則因過濾槽太淺而無法有效攔截殘渣。

最令人沮喪的是，有些濾網孔太小，阻礙水流，最終導致清理濾網時令人作嘔而且非常費力。

有了Wokdada可翻轉式濾網，幾乎所有問題都可搞定。

Wokdada巧妙的鏈甲式設計是最大特點。濾網的「濾框」(basket)部分採用柔韌鏈甲材質，佈滿夠大的孔洞，水流可順利通過，需要清空時，鏈甲材質的容器會自動翻轉，將網中殘渣倒入垃圾桶，無需接觸任何黏糊糊的食物殘渣。

濾網直徑與多數水槽排水口相容，採用防鏽不銹鋼材質，邊緣扁平，可牢牢與水槽貼合、即使水不斷沖流也不會脫落。

不僅如此，這款濾網使用起來很方便。一位用戶說，如果想堵住排水口、將水槽填滿，不必費神取下Wokdada濾網，只需要在濾網頂部套上扁平橡膠塞就能輕鬆搞定。

弗洛雷斯看到Wokdada濾網佳評如潮便為之眼睛一亮，他本人還沒有購買，不過看到亞馬遜顧客評論「這些濾網為我節省一大筆管道維修費」，對這款產品信心十足。

精華 FAQ

  • 文章介紹的是售價13元的Wokdada可翻轉式濾網，主打能防止廚房水槽堵塞，並以方便清理、相容多數排水口等優點，在亞馬遜獲得不少好評。

  • 它採用柔韌鏈甲式濾框，孔洞夠大讓水順利流過，又能攔住食物殘渣；翻轉倒空時不必直接碰到髒污，能降低殘渣進入水管的機會。

  • 作者先前家中下水道堵塞，請水管工修理花了不少錢，之後上網尋找預防方法，看到這款濾網的好評與「節省管道維修費」的評論，因此對它產生信心。

亞馬遜 Amazon

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