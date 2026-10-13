誰說五金店只能賣工具？顧客竟專程上門 只為看牠一眼

圖為英國短毛貓。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國多家五金店把店貓變成招牌，靠社群媒體與現場互動吸客，不僅創造話題，也帶動購買、凝聚社區並延伸出周邊商品與募款效益。

據華爾街 日報報導，丹尼爾（Daniel）是緬因州 南波特蘭市一家Shoppers True Value Hardware五金店的「員工」。牠上班時睡覺、把食物丟得到處都是，還得讓同事替牠收拾善後。

但店家由父女檔湯瑪斯・辛普森（Thomas Simpson）和潔西卡・辛普森（Jessica Simpson）共同經營，兩人對丹尼爾的種種「違規行為」總是睜一隻眼、閉一隻眼。原因很簡單：許多顧客特地走進店裡，就是為了見丹尼爾一面，而且來都來了，往往還會順便買點東西。

丹尼爾如今已成為店裡的招牌，甚至有了專屬周邊商品，包括印著「我喜歡漫步到五金店看丹尼爾」字樣的貼紙。

對一隻貓來說，這成績可真不賴。

和辛普森父女一樣，許多五金店老闆早已習慣在店裡養一、兩隻貓，防止老鼠偷吃鳥飼料和草籽。不過，愈來愈多業者發現，店貓的功能遠不只是抓老鼠。顧客及孩子們會與貓咪建立感情，讓牠們成為店裡深受喜愛的固定成員，也吸引人們一再上門。

不少擅長經營社群媒體 的五金店，更將店貓融入網路行銷，藉此製造話題、吸引新客。

Shoppers True Value經理蘿倫・斯普林格（Lauren Springer）談到丹尼爾時說：「世界各地都有顧客專程來看牠們。」丹尼爾平時戴著領結，店裡另一隻名叫大腳（Bigfoot）的橘色虎斑貓則戴著領帶。

2023年，斯普林格在TikTok發布一段搞笑影片，宣布丹尼爾獲選為「本月最佳員工」。動物愛好者網站The Dodo隨後將影片轉發至多個平台，包括Instagram，累積近6.7萬次觀看。此後，斯普林格進一步加強在Facebook、Instagram及TikTok上的行銷。

斯普林格說，「我們確實很努力吸引年輕族群，而且奏效了。從商品的銷售情況就看得出來。」

．隱性行銷 店貓成為活招牌

南卡羅來納州查爾斯頓市郊的East Bay Hardware，不僅將貓咪融入店家標誌，還在店外的廣告看板上放大貓咪形象。不過，真正為店家帶來最大行銷效益的，反而是店裡那些平時不太容易被發現的貓。

店家共同經營者艾利斯（Merissa Ellis）與園藝部門員工莫頓（Dominique Moton），共同策畫一系列社群貼文，邀請網友找出藏在商品堆中的店貓麥克斯（Max）和艾瑪（Emma）。

其中一張照片拍到艾瑪蹲在一堆鏈鋸之間，隨即在網路上爆紅，甚至登上多家大型新聞網站，為店家帶來全國性曝光，也省下了廣告費。

艾利斯說，「貓咪是很簡單有效的行銷方式，能吸引顧客上門。牠們出現在我們的標誌和櫥窗彩繪上。」

科羅拉多州格蘭比市Country Ace Hardware的老闆卡普蘭尼斯（Amy Kaplanis）則認為，店貓有助於營造社區歸屬感。

她說，「貓咪讓五金店更有人情味。我們希望顧客來這裡不只是買完東西就走。人們會進店和許久沒見的人打招呼、聊天，看看貓咪，也藉此彼此交流。」

卡普蘭尼斯表示，有了貓咪，顧客在店裡停留的時間也變長了。「有人進店就直接說，他們特地來看貓。而且既然都來了，通常也會買點東西。」

她養的一隻貓莫里斯（Morris）人氣高到曾獲選為格蘭比縣的「最佳店貓」。

2022年，莫里斯一度失蹤，卡普蘭尼斯在Facebook發文，懇請大家協助尋貓，事件還登上新聞。監視器畫面顯示，一對開著藍色速霸陸（Subaru）汽車的男女，從附近停車場抱走了莫里斯。

格蘭比警方透過車牌號碼追查，最後在丹佛找到這對男女，並花了約4小時往返，才把貓咪接回來。這對男女則表示，他們以為莫里斯是一隻流浪貓。

為慶祝莫里斯平安歸來，當地市長正式將9月14日訂為「莫里斯貓日」。

可惜的是，莫里斯在2024年再次失蹤，至今仍下落不明。卡普蘭尼斯後來又從當地動物收容所領養另一隻貓普迪（Purdy），讓牠加入店裡原有的貓舍芭（Sheba），成為新夥伴。

店貓透過社群媒體究竟能為五金店帶來多少實際營收，很難精確量化。不過，廣告研究期刊（Journal of Advertising Research）去年刊登的一項研究發現，相較於由人類宣傳的商品，消費者更願意花錢購買由社群媒體「寵物網紅」推薦的產品。

該研究主要作者、法國格勒諾布爾管理學院（Grenoble School of Management）行銷學副教授拉維爾圖（Laura Lavertu）表示，受試者在回饋中指出，動物沒有隱藏目的，因此看起來更真誠、可信。

拉維爾圖研究的是虛構廣告中寵物網紅的影響，但她認為，五金店的貓咪也可能引發類似反應，尤其顧客還能親自與牠們互動。

．店貓從防鼠工具變社區明星

Aubuchon Ace Hardware的店貓知名度，幾乎不輸店裡販售的五金商品。這家美國歷史最悠久的家族經營五金連鎖店，在全美擁有近150家分店，其中大多數至少養了一隻貓。

該公司行銷經理奧布雄（Ben Aubuchon）是創辦人的曾孫。他說，「最初養貓是為了防治鼠患。現在我們完全承認，養貓也是為了和社區建立連結。我們的貓都是當地的明星。」

旗下店鋪養了超過100隻貓，讓公司位於麻薩諸塞州威斯敏斯特市的總部決定為店貓制定一套指南，內容包括必備用品清單，例如貓床、貓砂盆和指定品牌的飼料，以及針對喜歡爬高的貓咪所需採取的安全措施。

不過，貓咪的行為終究難以預測。

緬因州舊鎮市的Aubuchon Ace Hardware曾在Instagram發布一段影片，記錄一隻貓撞破天花板板材、跌落下來後的現場。所幸貓咪沒有受傷。奧布雄表示，這段影片的觀看次數已超過3萬次。

Shoppers True Value的丹尼爾每次認真抓到老鼠後，總會把老鼠頭留在店裡某個地方；East Bay Hardware的艾瑪則曾追著一隻松鼠跑進店內，害店家花了兩天才把松鼠弄出去。

去年，Aubuchon推出一本「五金店貓咪月曆」，收錄旗下各家分店的貓咪照片，並為公司基金會募得超過3.6萬美元。Aubuchon基金會將資金捐助給動物收容所、動物救援團體及其他社區組織。

由於顧客希望看到自己所在地區分店的貓咪，2027年月曆還依地理區域推出4種版本。

明年5月起，部分月曆持有者就能看到一張精美照片，主角是麻薩諸塞州艾耶市Aubuchon Hardware的店貓奧利奧（Oreo）。

去年8月，在店裡服務10年後，奧利奧終於走完最後一次店內巡邏。

奧布雄說，「奧利奧決定退休了。牠的腳步慢了下來，也漸漸老了。」

為了慶祝奧利奧退休，店家特地替牠舉辦派對，活動包括迷你動物園、冰淇淋餐車，當然還少不了炸奧利奧餅乾。消費滿40美元的顧客，還能獲得一張印有奧利奧臉孔、可折抵10美元的優惠券。

派對結束後，一名最近才失去愛貓的顧客，特地安排要帶一份特別的禮物回家。

那就是奧利奧。