蘋果摺疊機10/16預售 提早完成這些動作有助搶貨

蘋果首款折疊屏iPhone Duo。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果摺疊機iPhone Duo預購將於10月16日開跑，官方已先開放客製化與資料填寫，方便果粉提前準備，以提高搶到首批貨的機會。

雖然蘋果第一支摺疊手機iPhone Duo的預購要到10月16日才開始，但蘋果現在已讓果粉能提前做好準備。由於預期這支手機將十分搶手，有意換新機者可先做好準備。

Apple Insider網站報導，通常新款iPhone的需求總是很高，除非消費者動作快，否則很快就會出現缺貨；雖然最終還是能拿到手機，但得等上好幾周，有時甚至長達數月，因此盡可能在起跑線就迅速行動會有幫助。

該網站指出，備受外界好奇與期待的iPhone Duo，這次的搶購熱潮可能異於其他蘋果手機，供貨將極度緊俏。預售雖然得等到16日才正式上線，但現在全球各地也已開放使用；因此在預購正式開始前，現在就可以開始客製化你的iPhone Duo了。

即日起至15日晚間，可以先選擇心儀的配件、顏色、電信業者、儲存容量、收貨地址、帳單地址、AppleCare+方案以及付款方式。其中部分選項自iPhone Duo發布以來便已開放，但現在可以完成所有步驟，包括通常會導致訂單延遲的信用檢查。

這項「提前預購」流程將於10月15日某個時間點結束，隨後在10月16日清晨，Apple Store網站將暫時關閉；網站將於太平洋時間上午5:00、東部時間上午8:00重新開放，開始iPhone Duo的預購。

實際上，網站可能會延後幾分鐘才重新開放，而重新開放所需的時間長短取決於幾個因素；其一是地理位置，由於這是全球同步發售，不同國家的等待時間可能不同，不過美國的開放速度預計會最快。

此外，還取決於消費者是透過線上Apple Store還是Apple官方商店應用程式預購；由於無法預測哪個平台會先開放，精明的買家通常會同時使用兩者。

這一切或許看起來有些小題大做，不過，不可否認的是，大多數新款iPhone都會在極短時間內售罄；由於這款iPhone Duo備受矚目，且據媒體報導，供應量相當吃緊，出貨時間勢必會立即延後。

不過，這款嶄新的iPhone設計，或許比平時更值得在購買前先到實體店試用一下；即使線上庫存已售罄，實體店將從10月23日起有自己的庫存。