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這款床墊套可緩解慢性疼痛 還省得換新床墊

編譯俞仲慈／即時報導
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厚型床墊套。圖取自Amazon.com
厚型床墊套。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

這款厚型床墊套以親民價格提供更舒適的睡眠體驗，兼具深口袋設計、柔軟材質與支撐效果，並被多位消費者認為能減輕慢性疼痛。

人一生約有三分之一時間是在床上度過，因此感覺不舒服的寢具不但會干擾睡眠，甚至帶來腰痠背痛的後遺症，不過市面推出一款厚型床墊套，不須花大錢採購新寢具，即可提升睡眠品質、緩解慢性疼痛，成為消費者眼中的「救星」。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，這款床墊套有白、灰、藏青三種顏色可選，涵蓋各種尺寸，加大雙人款(Queen Size)售價不到25元，甚至比小一號的標準雙人款(Full Size)還要便宜數元，而且就像床單一樣，配有加深側邊(deep pockets)能夠輕鬆套在床墊上，讓消費者讚不絕口。

這款床墊套具有容易安裝的特點，平躺時依然保持穩固、不會移位；表面觸感柔軟，部分材質採用竹粘膠纖維製成；內部則是結合凝膠記憶棉墊與仿羽絨填充物，可以均勻分散身體重量、防止過熱，進而確保睡眠的舒適感。

許多消費者還發現這款床墊套具有減緩慢性疼痛的功效，一位網友在社群平台分享道：「我罹患纖維肌痛，在使用這款床墊套之前，每每醒來總會疲憊、疼痛，但今天早上我感覺精神煥發，疼痛感也明顯減輕。」 並強調：「我身體每一個受壓點都獲得良好支撐，絕對要向大家推薦這款產品，尤其是飽受慢性疼痛之苦的人。」

另一位網友則宣稱：「真的應該早一年入手，對於緩解我與丈夫的疼痛發揮巨大作用，我們一覺醒來都覺得疼痛減輕許多，對於這款產品印象深刻。」

還有消費者大讚：「如果想讓床鋪更加舒適，一定要買這款…讓我省去購買新床的麻煩。」並強調：「我睡得安穩踏實，醒來時身體也不酸痛，如果可以的話，我會給這款加厚的床墊套打滿分...十顆星。」

甚至有一位網友宣稱，如果計畫升級寢具、又不想花大錢買新床，這款床墊套就是完美首選：「這是我自購買Zinus床墊以來，睡得最香甜的一晚。」並直言在使用這款加厚床墊套後，躺在床上的舒適感「甚至比剛買時還要好，性價比簡直高得驚人」。

精華 FAQ

  • 它有白、灰、藏青3色與多種尺寸可選，採深口袋設計方便套裝；表層柔軟，部分使用竹粘膠纖維，內部則結合凝膠記憶棉與仿羽絨填充。

  • 因為它能均勻分散身體重量、提供受壓點支撐，還可降低過熱與翻身不適。多位使用者表示，起床後的疲憊與慢性疼痛都有明顯改善。

  • 它售價不到25元，且Queen Size甚至比Full Size還便宜，讓消費者不用花大錢換新床墊，就能改善床鋪舒適度與睡眠品質。

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