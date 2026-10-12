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改善平衡感 腳踝強化訓練器可預防跌倒

編譯周靜芝/即時報導
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WANYIDA多功能居家訓練器材。圖取自Amazon.com
WANYIDA多功能居家訓練器材。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出高齡者跌倒多與平衡感退化有關，腳踝平衡板可作為居家訓練工具，幫助強化踝部控制與穩定性，但仍應在專業指導下使用。

美國疾病管制與預防中心（CDC）今年稍早發表的一項研究，內容雖沈重卻值得深思；該研究指出，每年有超過四分之一的65歲以上美國人跌倒，其中不到半數會向醫師通報。專家表示，跌倒部分原因在於平衡感的喪失，這是隨年齡增長而自然發生的現象。哈芬登郵報（Huffpost）報導，一款WANYIDA多功能居家訓練器材，稱能鍛鍊導致平衡能力喪失的關鍵部位，目前售價為17元（以網站標示為準）。

物理治療師維薩加斯（Rommel Vesagas）專門制定個人化的治療與運動計畫，他表示，這類平衡板有助於增強踝關節力量與改善平衡能力。（他並未推薦特定品牌或型號）

維薩加斯說，當平衡板傾斜時，腳部與腳踝周圍的肌肉會稍微調整以維持平衡；同時也在練習感知雙腳的位置，並在平衡發生變化時做出反應。若能持續使用這類平衡板，有助於提升腳踝的控制能力。

維薩加斯指出，保持腳踝強健且反應靈敏，能讓人在日常活動時更有自信，也有助年長者維持獨立生活能力，並預防危險的跌倒事故。

這款評價極高的WANYIDA平衡板，由樺木合板製成並具備防滑表面，結構包含兩個可獨立傾斜的組件，下方有兩根支撐柱。

維薩加斯建議，使用時扶住檯面，一腳在平衡板上搖動及轉移重心，另一隻腳則站穩來維持平衡；習慣了這種方式後，再練習向前、向後以及左右的小幅移動。隨著控制能力的提升，可以逐漸減少對支撐的依賴。

維薩加斯表示，平衡板可鍛鍊平衡與穩定性，也可搭配墊腳尖或其他腳部與腳踝的運動，同時增強肌力；這項運動的難度應足以考驗平衡能力，並保持對動作的掌控力。

一位亞馬遜購物者說，他實在不敢相信，這款平衡板竟能這麼快地幫助他改善平衡感，並增強腳部和腿部的力量；他說，他有高弓足、足底筋膜炎與纖維肌痛症，還有其他足部問題，才使用一天，就注意到自己的平衡感有了變化。

這款平衡板宣稱不僅能有效增強關鍵肌力，對於傷後復原以及緩解肌腱炎與足底筋膜炎相關的疼痛症狀也有幫助；不過維薩加斯表示，他不建議將此作為治療這些病症的主要方法。

另一位亞馬遜顧客說，他的一處腳踝舊傷多年來導致錯位與疼痛，而這款小巧的平衡板為他帶來了渴望已久的緩解。他表示，物理治療等方法對他已無效，有人推薦了這款產品，透過溫和且循序漸進的鍛鍊計畫，如今腳踝已復位，髖部疼痛基本上也消失了。

維薩加斯說，腳部和腳踝的力量僅是整體平衡能力的一部分，髖部、腿部和軀體的力量也很重要，視覺、感覺以及在身體不穩時的反應能力同樣關鍵。

他指出，這類運動器材雖有助益，但也需在醫療專業人員的指導下，根據個人情況選擇合適的訓練方式，並隨著進度調整訓練計畫。此外，若行走困難、反覆腳踝受傷，或察覺肌力減弱或平衡能力改變等情況，在使用這款平衡板前宜先接受醫療評估。

精華 FAQ

  • 因為CDC研究指出，65歲以上美國人每年有超過四分之一曾跌倒，且不到半數會通報醫師；報導認為平衡感退化是主要原因之一。

  • 平衡板會刺激腳部與腳踝周圍肌肉微調，並訓練雙腳位置感知與身體反應；長期使用可提升踝關節控制、穩定性與日常活動的自信。

  • 物理治療師建議先扶住檯面、由單腳搖動開始，再逐步加入前後左右移動，並隨能力降低依賴支撐；若有行走困難、反覆扭傷或肌力下降，應先做醫療評估。

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