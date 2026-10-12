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Chaumet自然感官之旅 看見植物香氣

特派記者陳若齡／巴黎採訪報導
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Coffee Aroma 18K白金多重配戴設計耳環，鑲嵌圓形藍寶石及明亮式切割...
Coffee Aroma 18K白金多重配戴設計耳環，鑲嵌圓形藍寶石及明亮式切割鑽石，可轉換為單條流蘇配戴。圖／Chaumet提

AI摘要

文章摘要整理：

Chaumet以A Journey through Nature頂級珠寶系列，運用通感概念與精湛工藝，把薄荷、番紅花、香草、咖啡等植物香氣化為可見珠寶語彙。

清新沁涼的薄荷、溫暖辛辣的肉桂、甜美的香草或醇香濃郁的咖啡，如果這些味道可以被看見，會是什麼樣子？崇尚自然主義且擅於勾勒萬千植物姿態的法國高級珠寶世家Chaumet以「A Journey through Nature」頂級珠寶系列，捕捉這些常被忽略，但卻是生活中尋常可見的草本和香料植物氣韻，透過視覺開啟了一趟嗅覺的自然感官之旅。

走進位於凡登廣場12號的Chaumet巴黎總店，鬱鬱蔥蔥的綠植之中，陳列著此次新作，雖然不少作品於早先在巴黎郊區的首發活動時就已蒙收藏，但我們猶能循著展示的重點作品，感受這些帶有香氣的植物、貴重金質與寶石彼此輝映的美妙氣息。

觸動「通感」喚醒香味記憶

A Journey through Nature頂級珠寶系列共46件作品，分為三大篇章，其中再各涵蓋三種植物子題，從帶來清新感的草本植物開始，過渡到辛香甘甜的味道，最終以濃郁而溫暖的氣息收尾。

除了如植物學家以寫實手法描繪植物，為了呈現看不見的味道，Chaumet此次也巧妙運用了「通感」，也就是心理科學中「聯覺（Synesthesia）」的概念。藉由所見的寶石色彩與線條造型，喚醒感官記憶，進而觸發嗅覺上對這種植物味道的印象，讓人彷彿聞到了香氣。

印象最深刻的是Mint Leaf主題作品，清亮透徹的海水藍寶、珍珠和白K金取代了任何關於薄荷葉的具象描繪。靈感源自夏日清涼水面映射著粼粼波光，晶瑩清透的寶石與簡潔純粹的金質組合，給人的正是如薄荷葉般沁涼感受。同一篇章的Tea Field則透過不同切工與鑲嵌的鑽石，營造出茶園梯田層次起伏的景觀，曲線流暢的輪廓線條則如同瀑布流水般，讓人想起液體的茶湯，一抹哥倫比亞祖母綠，點出茶園自然原色。

極致工藝勾勒植物色彩氣韻

Chaumet猶如調香的魔法師，只是用的是寶石與金質。不僅細緻勾勒植物的外在型態；也透過寶石色彩與線條捕捉無形的質感氣韻，極致工藝讓虛實轉換出神入化。如唯一選用大明火琺瑯及漆飾的Saffron Flower系列作品，傳神描繪出番紅花嬌豔的紫紅色花朵與鮮紅色花蕊，獨特的金屬光澤，巧妙喚醒番紅花常被形容帶有微微金屬苦感，其雌蕊柱頭乾燥後是世上最珍貴的香料之一，這裡用黃鑽來表現其色彩與珍稀。

Vanilla Flower主題也兼容寫實與抽象描繪手法，在鑽石與黃鑽勾勒出的華麗線條中可以看到香草的花朵、豆莢、香草籽，觸動記憶中柔美香甜的味道。Coffee Aroma主題尤其特別，以盤旋而上的流線具象表現咖啡濃醇香氣繚繞的模樣，但卻沒有選用任何棕色調寶石或材質，而是以深邃的藍寶石傳達濃郁韻味。

香韻襲人的植物自然也會吸引蜜蜂飛舞，此次有多枚鑲嵌不同彩寶的蜜蜂胸針，成雙的蜜蜂彷彿正探索主石蜂巢。

Star Anise 18K白金胸針，勾勒八角茴香的星形輪廓，共鑲嵌6顆馬達加斯...
Star Anise 18K白金胸針，勾勒八角茴香的星形輪廓，共鑲嵌6顆馬達加斯加枕形粉色剛玉。圖／Chaumet提

Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約重17.46克拉祖母綠式切割海水藍...
Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約重17.46克拉祖母綠式切割海水藍寶、Akoya珍珠與鑽石。圖／Chaumet提

Vanilla Flower 18K白金及黃金戒指，鑲嵌明亮式切割黃鑽及鑽石，主...
Vanilla Flower 18K白金及黃金戒指，鑲嵌明亮式切割黃鑽及鑽石，主石為約重5.05克拉的DFL Type IIA枕形鑽石。圖／Chaumet提

Saffron Flower 18K白金及黃金耳環，採用大明火琺瑯，鑲嵌枕形黃鑽...
Saffron Flower 18K白金及黃金耳環，採用大明火琺瑯，鑲嵌枕形黃鑽及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提

靈感源自波旁帕爾馬皇室傳奇冠冕的Joséphine Soir de Fête高級...
靈感源自波旁帕爾馬皇室傳奇冠冕的Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組。記者陳若齡／攝影

Saffron Flower 18K白金胸針，蜜蜂成雙飛舞，主石為約重7.80克...
Saffron Flower 18K白金胸針，蜜蜂成雙飛舞，主石為約重7.80克拉的枕形紫色尖晶石。圖／Chaumet提

Cinnamon Bark 18K玫瑰金手環，以華麗巴洛克風格與方形錳鋁榴石表現...
Cinnamon Bark 18K玫瑰金手環，以華麗巴洛克風格與方形錳鋁榴石表現肉桂的溫暖辛香。圖／Chaumet提

精華 FAQ

  • 核心概念是將常見植物的香氣轉化為可見的珠寶語言，並以通感喚醒記憶中的嗅覺印象，讓觀者透過寶石色彩、線條與材質聯想到不同草本與香料氣息。

  • 系列共46件作品，分為3大篇章，每篇章再涵蓋3種植物子題，依序從草本帶來的清新感，過渡到辛香與甘甜，再以濃郁溫暖的氣息作結。

  • Mint Leaf以海水藍寶、珍珠和白K金呈現薄荷清涼；Saffron Flower用琺瑯、漆飾與黃鑽描寫番紅花；Coffee Aroma則以深邃藍寶石表現咖啡濃醇香氣。

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