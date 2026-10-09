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瀝青車道裂縫 這款填充劑可省去找人施工花費

編譯莊瑞萌／即時報導
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LUVBOATE瀝青裂縫填充劑(LUVBOATE Asphalt Crack F...
LUVBOATE瀝青裂縫填充劑(LUVBOATE Asphalt Crack Filler)。圖取自Amazon.com

AI摘要

文章摘要整理：

瀝青車道出現裂縫時，可用亞馬遜上的LUVBOATE填充劑自行修補，其自動流平特性與彈性優於冷補材料，能在冬季前及時保護車道。

瀝青車道耐用且低維護，但長期使用會出現裂縫，若不及時修補，水分滲入將侵蝕基底，導致車道損壞。亞馬遜(Amazon)上的LUVBOATE瀝青裂縫填充劑可自行修補，其自動流平特性易於施工，且保持彈性，效果優於冷補材料。冬季來臨前盡快修補，可保護車道。

Hunker報導，瀝青是車道最常見的材料之一，因為它效果好又價格實惠。不過，雖然是低維護、抗雜草的車道選擇且耐用持久，但瀝青車道仍有幾個缺點。例如需要偶爾維護，最重要的是每隔幾年要重新密封。另一個問題是它們會裂開或偶爾凹陷，讓車道變得破舊。

好消息是，這些裂縫可以用密封劑處理，例如亞馬遜上的LUVBOATE瀝青裂縫填充劑(LUVBOATE Asphalt Crack Filler)，它會自動流平(self-leveling)所以非常方便。該密封劑在固化後仍可保持彈性，如此彈性特質能比冷補瀝青等產品更有效、更持久地將裂縫密封。

市售的冷補材料較難填入裂縫，也無法流入瀝青破碎表面的空隙和裂縫內。至於熱澆灌(Hot-pour)裂縫密封劑雖是很好的解決方案，但需要特殊設備，通常得找專業人士來做。

裂縫會讓水滲入表面，侵蝕底下的基底，鋪設瀝青前的適當準備是車道耐久的關鍵。在整平過的土壤表面上，會鋪設並壓實多層粒料。水流過瀝青便會損害該基底，形成空隙和易損處，導致車道強度下降。裂縫若長時間外露，雜草和其他植物會穿過裂縫生長，進一步讓表面易受損。

為了獲得最佳效果，前置作業不可少。基本上，需要先清除裂縫中堆積的雜物和碎屑。首先刮掉任何可能穿過裂縫生長的雜草或草，接著用一般的廚房掃帚用力刷掉裂縫的污垢和碎屑，然後將吹葉機調到最強，吹掉任何殘留的污垢和碎屑。

除非別無他法，否則不要用水管和噴嘴清潔裂縫，基底材料裡流過的水越多，就越不妙。接下來，使用密封劑的塗抹器把密封劑灌入裂縫，盡量讓它深入車道表面下方。用產品附帶的小抹刀將溢出的部分刮平。密封劑會自動流平，所以在讓它固化時可能會往下流。檢查塗抹狀況，若發現密封劑仍持續下滲到裂縫而出現凹陷，就再補一些密封劑，直到與瀝青表面齊平。

如果夏天太忙，一直拖著沒把瀝青車道封好，轉眼發現冬天就要來了，這項產品就特別有用。趁冬天帶著破壞性天氣到來之前，趕緊補好車道裂縫和孔洞，不僅短期內能保護車道，也為春天施作車道密封劑做好準備。

精華 FAQ

  • 因為裂縫會讓水分滲入車道表層，進一步侵蝕下方基底，造成空隙、強度下降與更多破損，若拖延不修，車道會更快老化。

  • 它具備自動流平特性，施工較容易，固化後仍能保持彈性，封裂效果通常比冷補材料更好，也更能長時間維持修補成果。

  • 先刮除雜草與草根，再用掃帚刷掉污垢和碎屑，最後用吹葉機清乾淨；盡量不要用水沖洗，之後再把密封劑灌入裂縫並抹平。

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