全美最佳超市評選 榜首在22州擁有170家分店

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AI摘要 文章摘要整理： The Fresh Market在USA Today 2026讀者票選中拿下最佳超市冠軍，並於多個分項稱霸；執行長強森歸功於團隊、鮮度與服務，未來還將持續展店。

總部位於北卡羅來納州 格林斯伯勒（Greensboro）的連鎖超市The Fresh Market，近日奪得一項備受同業羨慕的獎項，該公司執行長強森（Brian Johnson）向福斯（Fox）新聞透露了他認為獲獎的原因。

該連鎖超市在「今日美國」（USA Today）2026年「10大最佳讀者票選獎」（10 Best Readers’ Choice Awards）的「最佳超市」類別中登上榜首；同時在「最佳生鮮蔬果」、「最佳熟食」、「最佳即食餐點」及「最佳烘焙坊」等分項中均奪得第一。

強森對獲獎感到興奮，但也指出這並非基於單一因素，而是多方面的綜合結果。他說，從第一天起就愛上這個品牌，每天上班心情都很輕鬆，「我們有很棒的團隊」。

強森擔任執行長逾六年，The Fresh Market在全美22個州擁有超過170家分店。根據官網介紹，該連鎖超市由貝瑞夫婦（Ray and Beverly Berry）於1982年創立，靈感來自歐洲傳統市場，希望提供更熟悉且個人化的購物體驗。

該公司強調，他們著重新鮮、高品質的食材與現成餐點，並秉持熱忱的服務態度。

強森表示，顧客大可放心地購買生鮮產品，他們只精選最優質、最新鮮的農產品，以及每天在店內現切的肉品。他指出，每家分店都配有多名專業肉品師傅，因此顧客在任一家店購買肉類時，獲得的都是當下最新鮮的。

強森還大加宣傳The Fresh Market提供的即食餐點。他說，他們的使命是讓日常的用餐體驗既特別又輕鬆。

在該公司網頁上，一位顧客指出，裝在耐熱袋裡的各式蔬菜，已預先處理好，既方便又種類豐富；蔬果區總是井然有序、整潔整齊，完全看不到任何變質的商品。另一位顧客則稱讚該店提供的Peppercorn Steak Market料理懶人包。

強森表示，過去一年，The Fresh Market已新增五家分店，未來計畫繼續擴張。

其他入選「今日美國」10 Best排行榜的連鎖超市還包括Publix、Kroger和ALDI。顧客表示欣賞ALDI的實惠價格，而Publix則因環境整潔及員工友善而受到好評。購物者也表示，他們喜愛Kroger的便利及豐富多樣的商品選擇。