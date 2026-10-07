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LOEWE背出帥氣

記者孫曼／綜合報導
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LOEWE品牌代言人王一博提Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人王一博提Amazona 180包。圖／LOEWE提供

AI摘要

文章摘要整理：

LOEWE以Amazona 180包款重塑經典，結合皮革工藝、靈活背法與現代實用性，並搭配小皮件與鞋履延伸品牌風格。

LOEWE重新詮釋經典設計的Amazona 180包款，延續品牌引以為傲的皮革工藝，同時加入更符合現代生活需求的設計，不僅兼具收納機能與多元背法，也因簡潔俐落的外型，成為許多時髦男士的最愛。全球品牌代言人王一博以極簡休閒造型搭配包款，展現俐落率性；泰星Tay Tawan以鮮明色調的服裝對比出包款皮革質感，品牌好友、韓國演員宋江也不忘於搭機出行時手提登機，展現這款經典包兼具品味與實用性。

Amazona自1970年代誕生以來，便是LOEWE最具代表性的包款之一，象徵品牌自由、旅行與現代生活的設計精神。Amazona 180重新詮釋經典輪廓，更放鬆自然的包身比例取代過去較為硬挺的線條，讓整體造型更顯輕盈。Amazona 180大膽採用單一頂部提把，搭配俐落包身比例，保留高度辨識度；開放式主隔層則結合隱藏式扣件，在方便拿取物品的同時，也維持整體外觀的簡潔感。可拆卸肩帶與斜背帶提供手提、肩背及斜背等不同使用方式，從平日通勤、商務行程到周末旅行，都能依照不同情境自由轉換。大型及超大型款式皆採用柔軟粒面小牛皮結合麂皮打造，皮革自然貼合身形，隨著使用時間累積，更能展現LOEWE皮革工坊獨有的細膩質感與層次，也讓包款兼具精品工藝與實用機能。

除了主打的Amazona 180，LOEWE一系列小皮件以品牌招牌Puzzle幾何拼接線條為基礎，運用輕盈納帕小羊皮重新演繹，兼顧輕量化與柔軟手感；Grip運動鞋則以復古跑鞋為靈感，採低筒流線輪廓，搭配尼龍與麂皮小牛皮拼接，兼具舒適度與都會時尚感；Puzzle系列雙摺零錢皮夾、零錢卡夾及素面卡夾，也延續標誌性幾何切割設計，兼具辨識度與實用性。

LOEWE品牌好友宋江提Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友宋江提Amazona 180包。圖／LOEWE提供

主打包款Amazona 180。圖／LOEWE提供
主打包款Amazona 180。圖／LOEWE提供

精華 FAQ

  • Amazona 180延續Amazona系列經典精神，改以更放鬆自然的包身比例呈現，並保留高度辨識度。它同時具備收納機能、隱藏式扣件與多元背法，兼顧時尚外型與日常實用性。

  • 全球品牌代言人王一博以極簡休閒造型搭配包款，展現俐落率性；泰星Tay Tawan以鮮明色調服裝突顯皮革質感；韓國演員宋江則在搭機時手提登機，呈現其旅行實用性。

  • LOEWE還推出以Puzzle幾何拼接為基礎的小皮件，採輕盈納帕小羊皮打造；Grip運動鞋則融入復古跑鞋靈感，並以尼龍與麂皮小牛皮拼接，延伸整體都會時尚感。

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