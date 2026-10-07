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MIKIMOTO光影美學

記者孫曼／專題報導
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MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat Stellaire頭飾。...
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat Stellaire頭飾。圖／MIKIMOTO提供

AI摘要

文章摘要整理：

MIKIMOTO以「L'éclat」頂級珠寶系列在北京舉行亞洲首展，透過珍珠、鑽石與彩色寶石展現光影美學，並邀迪麗熱巴、宋威龍與奚夢瑤出席助陣。

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO全新頂級珠寶系列「L'éclat」日前於北京前門文華東方酒店舉辦亞洲首展，為亞洲巡展揭開序幕。品牌此次以「光」為創作核心，帶來59件全新頂級珠寶作品，並邀請全球品牌代言人迪麗熱巴、宋威龍，以及超模奚夢瑤共同出席，透過珍珠、鑽石與彩色寶石演繹品牌對光影美學的最新詮釋。

「L'éclat」源自法文，意指「璀璨光芒」。此次展覽選址北京中軸線核心的前門文華東方酒店，不僅鄰近故宮天安門等歷史地標，也呼應品牌希望藉由文化底蘊映襯珠寶藝術的理念。59件頂級珠寶均以珍珠、鑽石及彩色寶石等不同材質折射出的光影變化，打造豐富層次。其中「L'éclat Originel」運用南洋白珍珠、白南洋珍珠母貝及鑽石，描繪劃破宇宙的光束；「L'éclat Stellaire」則以珍珠與鑽石勾勒流星劃過天際的軌跡；「L'éclat Éternel」透過不同切割鑽石沿著金屬線條排列，呈現光線向外延展的律動感。每顆珍珠的位置、每一顆鑽石的切割角度與鑲嵌方式，都需經過精密計算，才能讓不同材質交織出最理想的光影效果。

除了作品本身，兩位全球品牌代言人也成為焦點。迪麗熱巴配戴全新L'éclat頂級珠寶亮相，南洋白珍珠、日本Akoya珍珠搭配鑽石項鍊與戒指，層層堆疊出豐富珠光，在燈光映照下展現溫潤與璀璨兼具的視覺效果，也呼應系列以光為靈感的設計主題。

另一位全球品牌代言人宋威龍則配戴龍形胸針現身，巧妙呼應名字中的「龍」字。胸針設計汲取中國傳統龍形意象，再透過MIKIMOTO珠寶工藝重新演繹，融合文化象徵與當代設計語彙，成為活動現場最具辨識度的作品之一。奚夢瑤身上的作品則以白南洋珍珠與鑽石交織出的流星意象，展現系列兼具柔和珠光與耀眼鑽光的特色，襯托她從容優雅的氣質。

MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat珠寶出席北京頂級珠寶展。圖...
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat珠寶出席北京頂級珠寶展。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat耳環。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat耳環。圖／MIKIMOTO提供

L'éclat Solaire項鍊。圖／MIKIMOTO提供
L'éclat Solaire項鍊。圖／MIKIMOTO提供

精華 FAQ

  • 品牌推出全新頂級珠寶系列「L'éclat」，法文意指「璀璨光芒」，整體創作核心圍繞「光」展開，並以珍珠、鑽石與彩色寶石呈現光影層次。

  • 展覽於北京前門文華東方酒店舉行，位處北京中軸線核心，鄰近故宮與天安門等地標，呼應品牌以文化底蘊襯托珠寶藝術的理念。

  • 迪麗熱巴配戴珍珠與鑽石項鍊戒指展現溫潤光澤，宋威龍以龍形胸針呼應名字與中國意象，奚夢瑤則以流星意象作品突顯柔和珠光與耀眼鑽光。

天安門 迪麗熱巴 故宮

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