Van Cleef & Arpels

L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區董事總經理Olivier Segura。圖／梵克雅寶提供

AI摘要 文章摘要整理： L'ÉCOLE珠寶藝術學院透過課程、展覽與實作，將珠寶放回文明、工藝與寶石學脈絡，並以首爾巡迴學校深化亞太跨文化對話。

理解文明藝術 開啟跨國珠寶文化對話

L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區董事總經理Olivier Segura語調溫和、條理分明，他是一位謙謙有禮的法國紳士，也是一位走過礦區、實驗室與學術機構的資深寶石學家。

他曾任法國寶石實驗室總監，2018年加入L'ÉCOLE擔任科學總監，負責維持教學內容的學術嚴謹性。2023年起擔任亞太區董事總經理，常駐香港 。2026年，L'ÉCOLE首次將巡迴學校帶到首爾。對Olivier而言，不只是區域拓展，更反映亞洲民眾觀看珠寶的方式正在改變。

珠寶是理解文明的藝術

Olivier觀察，過去人們談珠寶，往往將焦點放在製作技術，將它歸類為一種「工藝」。現在愈來愈多人開始關心珠寶與藝術史和人類文明產生什麼樣的聯繫，博物館、研究機構也更積極投入研究。

「珠寶從新石器時代開始，就一直陪伴著人類。」他說。它從來不只是裝飾，而是與權力、身分及信仰的緊密相連。一只戒指、一頂金冠或一枚護身符，都可能保存某個時代如何理解世界的方式。

在他看來，珠寶的「藝術性」長期被低估，部分原因正是人們只看見昂貴材料與精巧技術，卻忽略了它背後深厚的人文歷史脈絡。L'ÉCOLE除了提供課程、講座與展覽，也與學術機構合作，支持跨領域計畫，希望讓「珠寶研究」獲得與繪畫、建築、雕塑同樣的學術位置。

這也是學院始終以「珠寶藝術史、精湛工藝與寶石世界」作為三大教學支柱的原因。一件珠寶只有同時從文化、技術與材料來理解，故事才完整。

我一直對會發光的石頭有情懷

談起自己如何走進寶石世界，Olivier露出微笑：「我一直對會發光的石頭有情懷。」他小時候便喜歡撿拾石頭，度假時常常把父母的車子塞滿各種撿來的石頭。他先後研讀生物與地質，後來才從礦物走向寶石學。

他曾親赴泰國、緬甸等寶石產地考察，也曾長期在實驗室裡以儀器分析天然寶石與珍珠。他並不認為科學會削弱寶石的神祕感。相反地，理解一顆寶石如何形成，只會讓人更驚嘆它不可思議的美好。

感受無法只從螢幕上獲得

在數位資訊隨手可得的時代，L'ÉCOLE仍高度重視實體課程。Olivier強調，珠寶是一門與雙手密不可分的藝術，無論觀察寶石、繪製設計圖、蠟雕或金屬加工，學習者只有真正操作材料，才能理解那些細緻的技術與難度。

在展櫃前，人們通常只看見珠寶的正面；但在課程裡，學生可觀察背面結構、鑲嵌方式與工匠刻意隱藏的細節。當手指接觸工具，眼睛透過放大鏡觀看寶石，知識便會轉化成身體記憶。

Olivier認為AI是非常強大的工具，可幫助人類分析資料、整理知識，也能開啟新的思考方式。然而，工具終究不能取代人類創作中最重要的部分。「珠寶真正觸動人的是情感，而這種情感來自人類的大腦與雙手」。

讓不同國家的珠寶文化彼此交流

從「香港常設校區」到「首爾巡迴學校」，Olivier希望建立的不只是一連串活動，而是一個跨城市、跨文化的知識網絡。亞太地區擁有悠久而多樣的珠寶傳統，從中國古代金器、韓國新羅金冠，到印度宮廷寶石與東南亞珍珠文化，每個地區都能為全球珠寶史補上不同篇章。

他相信，學院真正的目的不是將單一體系帶到亞洲，而是與在地博物館、大學、工匠及研究者對話，讓不同文化能彼此交流。

首爾巡迴學校正是具體的實踐。不只介紹歐洲珠寶，也探討韓國護身符與古代金工；展覽從祖母綠的天然形成談起；講座則將法國凱爾特金工與南韓金工並置，讓遙遠的文明在同一空間展開對話。

讀懂時代脈絡 讓珠寶教育回到故事與雙手

一件珠寶可以從多少個角度被認識？對L'ÉCOLE珠寶藝術學院院長Lise Macdonald而言，珠寶是理解世界文明的一扇窗。

優雅的Lise畢業於巴黎羅浮宮學院，主修博物館學，加入Van Cleef & Arpels後，負責歷史傳承部門，統籌典藏保存、研究與展覽。2023年接任L'ÉCOLE珠寶藝術學院院長。她帶入L'ÉCOLE的是博物館如何保存、研究並向大眾詮釋的信念與方法。

L'ÉCOLE

是培養大眾對珠寶的理解

L'ÉCOLE於2012年在Van Cleef & Arpels梵克雅寶支持下成立，是全球首間以大眾為對象的珠寶藝術學院。它不頒授專業學位，而是透過「珠寶藝術史」、「精湛工藝」與「寶石世界」三個領域，帶領參與者認識珠寶背後的知識脈絡。

「我們希望學院向所有人開放。」Lise說。這裡的「所有人」，不只指珠寶收藏家、專業人士，包括從未接觸珠寶知識的一般大眾，甚至是年僅6歲的兒童。每個人吸收知識的方式不同，因此學院同時發展出課程、講座、展覽、出版、Podcast與實作工作坊，讓不同年齡與背景的人都能找到適合的學習方式。

在她看來，這種開放並不代表降低學術深度。相反地，要將複雜的珠寶史、寶石學與工藝知識轉化為大眾能理解的語言，內容更需要嚴謹研究作為支撐。例如每集10分鐘、以懸疑故事方式呈現的Podcast節目「Voice of Jewels」，背後就由研究團隊確認相關資訊。

珠寶折射出人類文明

L'ÉCOLE的教學方式，經常從一件具體物件開始。以祖母綠為例，寶石學家會解釋它如何在罕見的地質條件下形成；藝術史學家追溯祖母綠在不同文明中象徵的權力、神聖、愛情與重生；工藝師再進一步說明，這種帶有天然裂隙、質地較脆弱的寶石，如何被切割、雕刻與鑲嵌。當三條知識線索交會在同一件作品上，一顆祖母綠便不再只是昂貴的綠色寶石，而像一面多角度稜鏡，折射出自然科學、文化信仰、政治權力與人類技術。

「珠寶能說出非常豐富的故事。」Lise指，一件作品或許尺寸不大，卻可能跨越不同國家與時代。材料從一個地區被開採，經由另一地的工匠加工，又在特定宮廷、宗教或社會文化中被賦予意義。透過珠寶，人們得以理解人類如何在不同文明中表達身分、情感與想像力。

這種跨文化視角，也成為首爾巡迴學校的重要特色。課程與講座納入韓國護身符、新羅王朝金冠與金耳環等在地主題，並將韓國古代金工與法國凱爾特工藝並置比較。兩者相隔遙遠，在圖騰與製作手法上各有特色，卻同樣以黃金傳達權力、保護與來世信仰。

用雙手理解一件珠寶為何珍貴

在L'ÉCOLE，知識不只存在於課本與展櫃中。Lise尤其重視「從做中學」，因為許多工藝的難度，只有真正拿起工具之後才會明白。

在兩小時的工作坊裡，參加者可嘗試蠟雕、金屬切割、拋光或模型製作。一個看似簡單的形狀，可能需要反覆修整；一道細微的刻痕，可能直接影響作品的比例與質感。當參加者親自經歷這些步驟，對珠寶的欣賞方式便會改變。「你會開始意識到，一件作品背後需要多少專業的技術、時間的付出與雙手的辛勞」。

「學院不頒發正式文憑，只提供出席證明。」L'ÉCOLE更重視的是學習之後是否願意繼續探索珠寶世界。透過後續講座、展覽與校友活動，學院希望形成一個長期交流的社群，讓珠寶知識繼續在有興趣的民眾之間擴散。

Van Cleef & Arpels項鍊，1971年。圖／梵克雅寶提供

L'ÉCOLE珠寶藝術學院院長Lise Macdonald。圖／梵克雅寶提供

2026年，L'ÉCOLE首次將巡迴學校帶到首爾。圖／梵克雅寶提供

透過系統性的學習，理解珠寶承載的文化、歷史、技術與自然科學。圖／©L'ÉCOLE珠寶藝術學院、梵克雅寶提供

理解一顆寶石如何形成，會讓人更驚嘆它不可思議的美好。圖／©L'ÉCOLE珠寶藝術學院、梵克雅寶提供

在L'ÉCOLE，知識不只存在於課本與展櫃中。圖／梵克雅寶提供