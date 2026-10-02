桃莉芭頓咖啡 粉紅格子包裝濃濃天后風格

圖為桃莉芭頓2023年11月在田納西州表演 。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 桃莉芭頓生前與Community Coffee合作推出「Cup of Ambition」咖啡，粉紅格紋包裝充滿天后風格，並將收益部分捐助想像力圖書館。

甫過世的鄉村音樂傳奇桃莉芭頓 （Dolly Parton）數十年來都在歌曲「9 to 5」中唱著「為自己倒一杯野心」（pouring myself a cup of ambition）；原來，在她離世前，已為大家調製好一杯了。食譜網站Taste of Home報導，桃莉芭頓生前與知名咖啡 企業Community Coffee合作，推出「Cup of Ambition」品牌咖啡，並於9月29日「國際咖啡日」在全美各大通路上市。

桃莉芭頓的咖啡系列有哪些產品

桃莉留給世人最後禮物的Cup of Ambition咖啡，是與路易斯安納州 的Community Coffee攜手推出的，該公司自1919年起便從事咖啡烘焙行業。桃莉與該公司創辦人索拉奇（Saurage）家族研發這款咖啡，並於六月在田納西州科納斯維爾（Cornersville）的公路休息站Dolly’s Tennessean Travel Stop首次供應。

至於品牌名稱，沒有比「Cup of Ambition」更貼切的了。在她那首膾炙人口的歌曲中，芭頓的那句經典歌詞「踉蹌走進廚房，為自己倒上一杯野心」深印人心；四十多年後，她終於將這份「野心」化為現實。

該系列咖啡包含三種風味：淺焙、中焙與深焙，均有研磨咖啡與K-Cup膠囊兩種形式。包裝設計充滿芭頓的個人風格，粉紅的格子布紋搭配正中央她的肖像，既迷人又令人不禁莞爾。

咖啡本身同樣值得讚賞，三種烘焙程度都口感順滑、易於入口，正是早晨時咖啡壺中一杯簡單純粹的咖啡，風味濃郁飽滿卻不帶苦澀。深焙的帶有苦甜巧克力風味，淺焙隱約透出香草氣息，而中焙則偏向牛奶巧克力與焦糖風味。

哪裡可以買到

「Cup of Ambition」咖啡現已透過官網CupofAmbition.com與CommunityCoffee.com提供全美配送服務，同時也可在沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）、TikTok Shop及其他主要零售商的線上平台購買。研磨咖啡已可訂購，而K-Cup膠囊則開放預購。

值得稱道的是，「Cup of Ambition」會將收益回饋給芭頓的「想像力圖書館」（Imagination Library），每一杯咖啡的銷售都將支持這個已持續向兒童寄送免費書籍超過30年的計畫。自從於1995年創立該計畫以來，服務範圍已從田納西州她的家鄉，擴展至向世界各地的兒童郵寄書籍。購買咖啡的顧客在結帳時亦可額外捐款。