35元果凍包魅力 愛馬仕柏金包迷也擋不住

法國精品愛馬仕（ Hermès）的柏金包（Birkin）。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 外形神似愛馬仕柏金包的35元「Jelly Firkin」因童趣與反諷感在社群爆紅，連明星與收藏家都跟風，搜尋量更一度暴增5000%。

一款外形像愛馬仕 柏金包（Birkin bag）、採用軟膠材質的「Jelly Firkin」，今夏吸引了一群忠實粉絲，其中包括K-pop明星、好萊塢導演，甚至還有愛馬仕收藏家。紐約郵報報導，真正的柏金包價格高達10萬元，而這款果凍版僅需35元。

住在紐約市皇后區 的米萊奧（Natalie Mileo）表示，她的朋友絕不碰非設計師品牌，但她覺得這款果凍包很棒，提醒人們不要把時尚看得太認真。她說，當她拎著這款山寨包在曼哈頓 走動時，總會收到許多詢問。

米萊奧說，有些人可能會生氣，因為他們花大錢買了愛馬仕柏金包，現在卻出現了這些可愛的仿冒品，但她會說「放輕鬆，這只是個玩笑」；她有10個真正的愛馬仕包，而這個包甚至可以帶去游泳池。

早在2000年代初期，「Jelly Firkin」就有一款表親「Jelly Kelly」，其設計模仿愛馬仕凱莉包，曾被瑞絲·薇斯朋等一線明星攜帶，並在紐約Henri Bendel百貨公司販售。但愛馬仕法務團隊的警告信很快便發向各家店鋪，到了2003年，這些包包便正式「說掰掰」。

這股風潮的復興全拜韓國女團成員Kya之賜，她於五月拎著一個萊姆綠的「Jelly Firkin」亮相。亞洲的青少年紛紛跟風，到了六月，該包款在Google的搜尋量飆升了5000%。

在布魯克林一家咖啡公司擔任行銷的26歲霍普金斯（Madison Hopkins）說，她四月時第一次在網路上看到它們，當時似乎只在亞洲販售，不知該怎麼買到一個。上個月，這些包終於透過TikTok Shop登陸美國，霍普金斯立刻搶購。她表示，這款包比其靈感來源的愛馬仕更好，更富有童趣，不那麽勢利，這讓它更酷。

在華盛頓高地（Washington Heights）的泰勒（Brittni Taylor）手上的「Jelly Firkin」包，讓她成了街區名人。這位25歲的女孩說，當她拎著它時，朋友會問能不能跟它自拍，他們覺得這比正品酷多了。

由於這款包並未公開宣傳，僅在私底下流行，加州電影製片人索羅門（Remy Solomon）坦言，她在洛杉磯都找不到一個「Jelly Firkin」，只能透過在巴黎的朋友才弄到手。她說，在正牌愛馬仕柏金包發源地買個塑膠仿冒品，確實頗為諷刺；但這個真的時髦太多了，「就像拎著一個笑點（punchline）」。