Trader Joe's「秋季夢幻南瓜」 推出各種獨特品種

南瓜。Image by Ylanite Koppens from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's今年以多款特色南瓜打造秋季專區，從獨特品種到迷你南瓜皆有販售，兼具裝飾、擺設與萬聖節雕刻用途。

今年沒辦法去南瓜 田？沒關係，你家附近的Trader Joe's超市很可能也有同樣美味的南瓜。這家超市可不只賣普通的橘色南瓜；還能找到各種獨特的品種，不管你想要條紋南瓜還是迷你小南瓜，都能找到。

想找最獨特的南瓜品種？那就去 Trader Joe's 的「Fall Fantasy Pumpkins」區看看吧。我們在這個區發現了的綠色Jarrahdale南瓜、紅橙色的灰姑娘南瓜，以及線條流暢的扁平白波爾南瓜等不同品種。此外，還有許多帶有爆米花狀疣狀突起、五彩斑斕以及橙綠條紋的南瓜，它們在這個專區隨處可見，而且全部售價都只要9元。

今年Trader Joe's也推出了琳瑯滿目的迷你南瓜。小巧的虎紋南瓜絕對是萬聖節 餐桌或秋季壁爐架上的可愛點綴。經典的迷你橙白南瓜也出現在了Trader Joe’s的戶外貨架上，此外還有扁平的橙色「小傑克」南瓜和灰褐色的桑迪塔南瓜。每個迷你南瓜售價只要1元。

當然，在Trader Joe's超市也能找到經典的橘色南瓜。畢竟，這些南瓜個頭大、形狀光滑，是雕刻南瓜的最佳品種。

顧客表示，Trader Joe's的南瓜即使在九月購買也能保存很久。為了延長南瓜的保質期，請務必選擇沒有裂縫或腐爛部位的南瓜，並盡可能避免陽光直射。雕刻過的南瓜更容易腐爛，因此建議你最好等到萬聖節臨近時，再進行雕刻。

Trader Joe's的顧客喜歡用自家的南瓜做裝飾，但也有一些顧客表示，會額外購買一些迷你南瓜和葫蘆放在廚房裡。 「如果有客人來，用它們來盛裝蘸醬或調味汁非常可愛！」一位 Reddit 用戶建議道。雖然並非所有用於裝飾的南瓜都像烹飪用的南瓜那樣美味，但它們仍然可以安全食用。