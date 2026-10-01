Trader Joe's「秋季夢幻南瓜」 推出各種獨特品種
Trader Joe's今年以多款特色南瓜打造秋季專區，從獨特品種到迷你南瓜皆有販售，兼具裝飾、擺設與萬聖節雕刻用途。
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Trader Joe's今年以多款特色南瓜打造秋季專區，從獨特品種到迷你南瓜皆有販售，兼具裝飾、擺設與萬聖節雕刻用途。
今年沒辦法去南瓜田？沒關係，你家附近的Trader Joe's超市很可能也有同樣美味的南瓜。這家超市可不只賣普通的橘色南瓜；還能找到各種獨特的品種，不管你想要條紋南瓜還是迷你小南瓜，都能找到。
想找最獨特的南瓜品種？那就去 Trader Joe's 的「Fall Fantasy Pumpkins」區看看吧。我們在這個區發現了的綠色Jarrahdale南瓜、紅橙色的灰姑娘南瓜，以及線條流暢的扁平白波爾南瓜等不同品種。此外，還有許多帶有爆米花狀疣狀突起、五彩斑斕以及橙綠條紋的南瓜，它們在這個專區隨處可見，而且全部售價都只要9元。
今年Trader Joe's也推出了琳瑯滿目的迷你南瓜。小巧的虎紋南瓜絕對是萬聖節餐桌或秋季壁爐架上的可愛點綴。經典的迷你橙白南瓜也出現在了Trader Joe’s的戶外貨架上，此外還有扁平的橙色「小傑克」南瓜和灰褐色的桑迪塔南瓜。每個迷你南瓜售價只要1元。
當然，在Trader Joe's超市也能找到經典的橘色南瓜。畢竟，這些南瓜個頭大、形狀光滑，是雕刻南瓜的最佳品種。
顧客表示，Trader Joe's的南瓜即使在九月購買也能保存很久。為了延長南瓜的保質期，請務必選擇沒有裂縫或腐爛部位的南瓜，並盡可能避免陽光直射。雕刻過的南瓜更容易腐爛，因此建議你最好等到萬聖節臨近時，再進行雕刻。
Trader Joe's的顧客喜歡用自家的南瓜做裝飾，但也有一些顧客表示，會額外購買一些迷你南瓜和葫蘆放在廚房裡。 「如果有客人來，用它們來盛裝蘸醬或調味汁非常可愛！」一位 Reddit 用戶建議道。雖然並非所有用於裝飾的南瓜都像烹飪用的南瓜那樣美味，但它們仍然可以安全食用。
今年主打的是「Fall Fantasy Pumpkins」專區，提供多種少見南瓜品種，包含綠色、白色、條紋與迷你款，讓顧客不必去南瓜田也能選到有特色的秋季裝飾品。 文章提到Jarrahdale、灰姑娘南瓜、白波爾南瓜，以及帶疣狀突起和橙綠條紋的款式，這些特色南瓜在專區中每顆售價都是9元，外觀相當多樣。 建議挑選沒有裂縫或腐爛的南瓜，並盡量避免陽光直射；若是雕刻過的南瓜，更容易腐壞，最好等到萬聖節接近時再雕刻，才能延長保存時間。
精華 FAQ
今年主打的是「Fall Fantasy Pumpkins」專區，提供多種少見南瓜品種，包含綠色、白色、條紋與迷你款，讓顧客不必去南瓜田也能選到有特色的秋季裝飾品。
文章提到Jarrahdale、灰姑娘南瓜、白波爾南瓜，以及帶疣狀突起和橙綠條紋的款式，這些特色南瓜在專區中每顆售價都是9元，外觀相當多樣。
建議挑選沒有裂縫或腐爛的南瓜，並盡量避免陽光直射；若是雕刻過的南瓜，更容易腐壞，最好等到萬聖節接近時再雕刻，才能延長保存時間。
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