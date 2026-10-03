沃爾瑪擴大推行數位標籤 強調不會差別訂價

沃爾瑪(Walmart)在各門市推行數位價格標籤。路透

AI摘要 文章摘要整理： 沃爾瑪擴大使用數位價格標籤之際，公開承諾不會依個資或時間向顧客差別訂價，並回應外界對電子標價與AI工具可能被濫用的疑慮。

沃爾瑪 超市(Walmart)在各門市推行數位價格標籤的同時，設法化解顧客對其新訂價技術的疑慮，承諾該零售商 不會利用收入、購物紀錄或顧客願意支付的價格等個人資料，制定差別訂價。

沃爾瑪執行長弗納(John Furner)於25日在官網發布聲明寫道，「我們不會根據你是誰或時段訂定不同價格，未來也不會；無論你是在炎熱的午後採買生鮮雜貨或電子產品，還是臨時急需某樣商品，這都絕對不是向你多收費用的理由。」

美聯社報導，沃爾瑪做出前述承諾之際，部分消費者、消費者權益倡議人士及國會議員對這家連鎖折扣商和其他零售商推行數位價格標籤的疑慮與日俱增；這類電子標價牌正迅速取代超市中的紙質貨架標籤，讓商店能從中央電腦即時調整價格，不必再由員工逐一手動更換紙標籤。

弗納指出，沃爾瑪旗下的人工智慧(AI)購物助理「Sparky」同樣適用這項承諾，不會被用來提高顧客的價格，也不會隱藏符合顧客需求的較低價選項。

弗納強調，這種因蒐集顧客個資調整價格的做法，違背公司承諾「天天低價」的經營模式。

不過，弗納坦言商品價格確實會因為採購或運輸成本上漲而變動，但公司也會在可以省下成本時，降價回饋消費者。

沃爾瑪今年3月表示，美國已有2300家門市使用電子貨架數位價格標籤，預計在未來一年內推廣至全美所有門市。

沃爾瑪主管屢次強調，電子價格標籤可一致地調整價格，並確保貨架標價與結帳時的價格一樣。此外，利用電子標籤取代紙質標籤，不僅能節省作業時間，也能降低人事成本。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)於8月時警告各企業，個人化訂價的做法可能違反消費者保護法，但坦言尚無法定權限在所有情況下，全面禁止個人化訂價，僅透過新公告警告企業必須向顧客揭露如何運用個人資料來訂定差別價格。