免插電頸肩伸展器 使用者：效果媲美按摩

Restcloud頸椎拉伸器。圖取自Amazon.com

自上世紀90年代以來，肩頸痠痛是導致現代人身體不適的主要原因之一，不過市面推出一款售價僅20元的小道具，被譽為打擊痠痛的「救星」，使用者宣稱其治療效果堪比專業脊椎治療師。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，國家醫學圖書館(National Library of Medicine)數據顯示，全球有超過2億人罹患肩頸慢性疼痛，因此Restcloud頸椎拉伸器(cervical neck stretcher)推出上市，其便利性與功效讓許多使用者讚不絕口。

一位長期飽受頸部疼痛的患者在社群平台分享表示：「只要我堅持使用下去，猶如為自己『買』來數日甚至數周的無痛時光。」

Restcloud頸椎拉伸器的操作極為簡單，不需要下載 App、不用電池、也不用插插座，直接就能使用，在科技當道的2026年，這種設計猶如來自天堂恩典般彌足珍貴。

頸椎拉伸器符合人體工學的柔和弧度能幫助伸展並矯正脊椎，加上高密度泡棉材質，既能提供舒適觸感，又能給予穩固支撐，無論躺在瑜珈墊、地板或自家草坪，使用10分鐘就可有效緩解頸部緊繃。

一位網友坦言「患有神經壓迫症，而且身為藝術家，雙手需要頻繁活動，導致右手疼痛劇烈，甚至引起手臂夜間麻木和徹夜酸痛」：「我當時抱著試試看的心態，買了這個產品，剛收到貨後，我馬上打開來試用，僅僅用了不到一分鐘時間，透過短短45秒的伸展，我的肩痛竟然完全消失。」

還有不少網友表示，長期使用不僅改變身體體態，也提升身體柔軟度，名為A. Lococo的用戶指出：「我以前花了數百元做按摩和脊椎矯正治療，但我只用這個東西五分鐘，肩痛幾乎消失了。」

另一位用戶B. Arellano坦承：「我受頸部疼痛和緊繃困擾已有20年，由於頸椎容易錯位、引發劇烈頭痛，我不得不頻頻去看脊椎矯正師。」並補充道：「我買這個是想看看能不能延長兩次看診的間距，或者在家就能獲得更好的舒緩，每天大約使用五分鐘，一站起來馬上就能感覺到渾身舒緩，脖子的緊繃感也消失許多。」