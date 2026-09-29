我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第33屆金鷹獎揭曉 于和偉三度封帝 宋佳奪視后落淚

為何滯美？潘石屹自爆「因收到任志強1封信」

免插電頸肩伸展器 使用者：效果媲美按摩

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Restcloud頸椎拉伸器。圖取自Amazon.com
Restcloud頸椎拉伸器。圖取自Amazon.com

自上世紀90年代以來，肩頸痠痛是導致現代人身體不適的主要原因之一，不過市面推出一款售價僅20元的小道具，被譽為打擊痠痛的「救星」，使用者宣稱其治療效果堪比專業脊椎治療師。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，國家醫學圖書館(National Library of Medicine)數據顯示，全球有超過2億人罹患肩頸慢性疼痛，因此Restcloud頸椎拉伸器(cervical neck stretcher)推出上市，其便利性與功效讓許多使用者讚不絕口。

一位長期飽受頸部疼痛的患者在社群平台分享表示：「只要我堅持使用下去，猶如為自己『買』來數日甚至數周的無痛時光。」

Restcloud頸椎拉伸器的操作極為簡單，不需要下載 App、不用電池、也不用插插座，直接就能使用，在科技當道的2026年，這種設計猶如來自天堂恩典般彌足珍貴。

頸椎拉伸器符合人體工學的柔和弧度能幫助伸展並矯正脊椎，加上高密度泡棉材質，既能提供舒適觸感，又能給予穩固支撐，無論躺在瑜珈墊、地板或自家草坪，使用10分鐘就可有效緩解頸部緊繃。

一位網友坦言「患有神經壓迫症，而且身為藝術家，雙手需要頻繁活動，導致右手疼痛劇烈，甚至引起手臂夜間麻木和徹夜酸痛」：「我當時抱著試試看的心態，買了這個產品，剛收到貨後，我馬上打開來試用，僅僅用了不到一分鐘時間，透過短短45秒的伸展，我的肩痛竟然完全消失。」

還有不少網友表示，長期使用不僅改變身體體態，也提升身體柔軟度，名為A. Lococo的用戶指出：「我以前花了數百元做按摩和脊椎矯正治療，但我只用這個東西五分鐘，肩痛幾乎消失了。」

另一位用戶B. Arellano坦承：「我受頸部疼痛和緊繃困擾已有20年，由於頸椎容易錯位、引發劇烈頭痛，我不得不頻頻去看脊椎矯正師。」並補充道：「我買這個是想看看能不能延長兩次看診的間距，或者在家就能獲得更好的舒緩，每天大約使用五分鐘，一站起來馬上就能感覺到渾身舒緩，脖子的緊繃感也消失許多。」

精華 FAQ

  • 它主打價格低廉、免插電、免App、免電池，拿出來就能使用，適合想在家快速舒緩肩頸不適的人。

  • 多名使用者表示，短短幾分鐘甚至不到1分鐘的伸展，就能讓肩痛、脖子緊繃與麻木感明顯減輕，感受相當明顯。

  • 因為它結構簡單、攜帶方便，符合人體工學的弧度搭配高密度泡棉，可在地板、瑜珈墊或草坪上輕鬆做頸部伸展。

上一則

美國好市多拿1.84億關稅退款 宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

延伸閱讀

膝蓋疼痛困擾1400萬美國人 這些治療法簡單又省錢

膝蓋疼痛困擾1400萬美國人 這些治療法簡單又省錢
醫藥／氣血失調經痛 針灸按摩熱飲舒緩

醫藥／氣血失調經痛 針灸按摩熱飲舒緩
梅大師太核兹熱氧儀 助疏通經絡

梅大師太核兹熱氧儀 助疏通經絡
偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「三警訊」小心惡性循環

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「三警訊」小心惡性循環

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉