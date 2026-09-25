跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 好市多在部分門市上架自有品牌一大一小托特包，8.99美元引發關注，雖被拿來與Trader Joe's熱賣帆布袋比較，但話題多集中在樸實配色與地區供貨差異。

繼Trader Joe's迷你帆布袋多次引發排隊搶購後，好市多 (Costco )也加入超市周邊商品戰局。近日一名居美華人網友「精神的神經」在小紅書 分享，好市多門市上架自有品牌托特包，一組包含一大一小兩種尺寸，售價僅8.99美元，讓他忍不住笑稱，各家超市都開始跟隨Trader Joe's推出托特包。

從「精神的神經」分享的款式來看，好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。部分網友表示，日本好市多先前就曾販售類似的一大一小組合，加拿大也出現過不同顏色，有些門市甚至進入清倉折扣；美國各地的款式與上架時間則不盡相同。

平實售價及雙尺寸組合雖具吸引力，外觀卻意外成為留言區焦點。有網友形容好市多版本帶有「命苦感」及「勞保風」，也有人認為配色像員工用品、醫院出院時附贈的袋子，少了Trader Joe's帆布袋所營造的年輕、小資氣息。還有人打趣，如果再穿上好市多標誌上衣和帽子，就能湊成完整制服。

不過，也有消費者認為托特包造型簡單耐看，8.99美元一次獲得兩個尺寸，若用來買菜、裝日用品相當划算。有人更戲稱好市多標誌是「身分與地位的象徵」，搭配品牌T恤後別具趣味；另有網友表示，比起造型，辦會員時獲得的保溫袋可能更加實用。

Trader Jo's帆布袋曾因限定色、低價及供應稀少形成收藏熱潮，甚至有人在開門前排隊搶購；相較之下，「精神的神經」看到好市多新品時，門市貨量充足，暫時未出現搶購人潮。多名網友則反映所在地區尚未上架，顯示庫存與款式仍有地區差異。這款托特包能否成為下一個超市周邊爆款，除了價格，恐怕還得看消費者是否買單其樸實設計。

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