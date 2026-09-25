跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰
好市多在部分門市上架自有品牌一大一小托特包，8.99美元引發關注，雖被拿來與Trader Joe's熱賣帆布袋比較，但話題多集中在樸實配色與地區供貨差異。
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好市多在部分門市上架自有品牌一大一小托特包，8.99美元引發關注，雖被拿來與Trader Joe's熱賣帆布袋比較，但話題多集中在樸實配色與地區供貨差異。
繼Trader Joe's迷你帆布袋多次引發排隊搶購後，好市多(Costco)也加入超市周邊商品戰局。近日一名居美華人網友「精神的神經」在小紅書分享，好市多門市上架自有品牌托特包，一組包含一大一小兩種尺寸，售價僅8.99美元，讓他忍不住笑稱，各家超市都開始跟隨Trader Joe's推出托特包。
從「精神的神經」分享的款式來看，好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。部分網友表示，日本好市多先前就曾販售類似的一大一小組合，加拿大也出現過不同顏色，有些門市甚至進入清倉折扣；美國各地的款式與上架時間則不盡相同。
平實售價及雙尺寸組合雖具吸引力，外觀卻意外成為留言區焦點。有網友形容好市多版本帶有「命苦感」及「勞保風」，也有人認為配色像員工用品、醫院出院時附贈的袋子，少了Trader Joe's帆布袋所營造的年輕、小資氣息。還有人打趣，如果再穿上好市多標誌上衣和帽子，就能湊成完整制服。
不過，也有消費者認為托特包造型簡單耐看，8.99美元一次獲得兩個尺寸，若用來買菜、裝日用品相當划算。有人更戲稱好市多標誌是「身分與地位的象徵」，搭配品牌T恤後別具趣味；另有網友表示，比起造型，辦會員時獲得的保溫袋可能更加實用。
Trader Jo's帆布袋曾因限定色、低價及供應稀少形成收藏熱潮，甚至有人在開門前排隊搶購；相較之下，「精神的神經」看到好市多新品時，門市貨量充足，暫時未出現搶購人潮。多名網友則反映所在地區尚未上架，顯示庫存與款式仍有地區差異。這款托特包能否成為下一個超市周邊爆款，除了價格，恐怕還得看消費者是否買單其樸實設計。
▲ 影片來源：Instagram＠costcojacque（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
這款商品是好市多自有品牌帆布托特包，一組包含1大1小兩種尺寸，售價為8.99美元，主打日常購物、外出收納等實用用途。 除了價格親民、雙尺寸組合具吸引力外，網友更聚焦在其淺色簡潔配色，有人覺得像員工用品或醫院袋，甚至形容帶有「命苦感」與「勞保風」。 Trader Joe's帆布袋曾因限定色、低價與稀缺性掀起排隊搶購，好市多這款則目前貨量較充足、未見搶購潮，但各地上架時間與款式仍有明顯差異。
精華 FAQ
這款商品是好市多自有品牌帆布托特包，一組包含1大1小兩種尺寸，售價為8.99美元，主打日常購物、外出收納等實用用途。
除了價格親民、雙尺寸組合具吸引力外，網友更聚焦在其淺色簡潔配色，有人覺得像員工用品或醫院袋，甚至形容帶有「命苦感」與「勞保風」。
Trader Joe's帆布袋曾因限定色、低價與稀缺性掀起排隊搶購，好市多這款則目前貨量較充足、未見搶購潮，但各地上架時間與款式仍有明顯差異。
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