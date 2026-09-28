購買海鮮首選超市賣場 專家點名這5家

示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

在超市選購海鮮時，無論是細讀標籤、避開解凍的「新鮮」魚片，還是考慮速凍蝦是否比放在冰上的更好，往往令人頭大，最後只能憑直覺判斷哪些值得購買；所幸在全球供應鏈 發展下，讓新鮮且多樣的食材更易取得，超市的海鮮這些年來已大幅改善。餐飲雜誌Food & Wine諮詢了多位主廚、永續海鮮倡議者齊默恩（Andrew Zimmern），評選出5家採購海鮮首選的連鎖超市。

1. Wegmans

這家位於東北部的連鎖超市因食材品質廣受稱讚。Fishwife罐裝海鮮公司銷售主管賈梅特（Pierre Jamet）表示，Wegmans有全美最優質的海鮮部門，不僅對魚類資源進行認證，也查核勞動條件。

Wegmans在官網詳述了永續海鮮政策，讓消費者了解食材來源，且不會因此多花錢；例如冷凍、獨立包裝、野生捕撈的紅鮭魚排，每盎司僅0.94元，而其他零售商 ，相同產品每盎司需1元甚至2元。

購物者經常推薦Wegmans，稱讚其整潔的櫃檯、快速的庫存輪換以及預先處理的海鮮選項；一位Reddit用戶強調，Wegmans的蔬果、海鮮與肉類品質都很棒。

2. H-E-B與Central Market

齊默恩表示，德州 零售巨頭H-E-B及其旗下專注美食的Central Market，是超市海鮮部門的模範；它們突出之處，並非某種令人驚豔的魚肉，而是櫃檯後方完整的運作體系。H-E-B與非營利組織FishWise直接合作，確保海鮮採購皆符合永續、可追溯及社會責任。Central Market則更進一步，提供豐富的產品、與供應商直接合作，以及可為顧客提供建議的專業人員。

由於在德州，H-E-B多數門市皆販售冷凍及新鮮的灣蝦；線上購物時，捕撈自美國灣的紅鯛與石斑魚是最常見的選擇。在Central Market，選擇範圍更廣，一份當地沿岸的蟹肉餅，即可當作簡單、精緻的晚餐；或跨越產地，嘗試從劍魚香腸到冷凍預製鮪魚拌飯等創新料理。

3. 全食（Whole Foods）超市

全食超市是首批將永續海鮮列為優先考量的大型連鎖超市之一，早在多數消費者認識這些標準之前，便採用海洋管理委員會（MSC）的標準以及「海鮮觀測」（Seafood Watch）的三色編碼系統。賈梅特表示，全食超市為新鮮立下標竿，至今依然保持著。

無論是新鮮或冷凍，全食超市的所有海鮮皆可追溯來源，且多數價格相對親民。以相同條件的紅鮭魚排為例，每盎司售價1.09元，僅比Wegmans稍貴；若喜愛生蠔，周五光顧的Prime會員可享每顆1元的現開生蠔優惠。

全食對品質的要求不僅限於新鮮魚類，連鮪魚罐頭也實施嚴格的道德採購政策，要求供應商追蹤魚類從漁船到罐頭的每個環節，對關心永續海鮮的消費者來說，全食仍是全美最值得信賴的零售商之一。

4. 好市多（Costco）

若認為頂級海鮮只能在玻璃櫃內找到，好市多可能會改變此一想法。齊默恩指出，好市多是速凍海鮮領域的領導者，憑藉龐大的採購實力，既能維持高標準的採購規範，又能提供卓越的性價比。他表示，在捕撈地點附近經過適當冷凍的魚類，品質往往遠優於那些在供應鏈中輾轉數日、卻被標榜為「新鮮」的魚排。

許多網友常誇讚科克蘭（Kirkland Signature）品牌的單獨快速冷凍（IQF）阿拉斯加野生鮭魚、鱈魚和蝦，能保持理想口感，且不含多餘水分或添加劑。精明的購物者在好市多能買到一袋2磅冷凍去尾、去殼、去泥腸的蝦，比Wegmans等其他競爭對手便宜約3元。

5. Sprouts農夫超市

Sprouts在透明度與嚴格的免責條款上獲得高度評價。賈梅特說，許多連鎖店會公布他們的目標，但真正嚴謹的店家會明確列出絕不會販售的品項名稱；Sprouts明確以書面聲明，不會販售鯊魚、藍鰭鮪魚，或是來自監管不善水域的野生蝦。

此外，Sprouts 將常溫保存的海鮮也納入其永續管理政策中。其罐裝魚類產品在貨架上亦清晰展示著MSC及水產養殖管理委員會（ASC）的認證標籤，讓消費者了解所購買的商品。同樣地，無論是在線上購物，或是向店員詢問，都能清楚得知哪些新鮮魚類曾經冷凍處理。

若不知該嘗試哪款產品，不妨挑選Sprouts的預先醃製海鮮；調味蝦串、牙買加風味鮭魚，以及可直接烤的海鮮盤，都是輕鬆解決晚餐的好選擇。