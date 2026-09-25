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Dunkin毛衣杯套被瘋搶 與L.L. Bean聯名商品將接續上架

編譯彭馨儀／即時報導
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甜甜圈品牌Dunkin'與L.L. Bean聯名推出限量版杯套。美聯社
甜甜圈品牌Dunkin'與L.L. Bean聯名推出限量版杯套。美聯社

甜甜圈品牌Dunkin'與L.L. Bean聯名推出限量版杯套。這款杯套造型宛如縮小版L.L. Bean經典Birdseye針織衫，能完美包裹你的冰拿鐵或熱拿鐵。Dunkin'官方更稱其為「秋季終極穿搭單品」。但這款杯套在開賣短短6個小時後，便已全數售罄。

數位媒體「SheKnows」報導，活動規則相當簡單。不像當初為了搶購「星巴克史努比杯」需要過關斬將，這次只需前往指定Dunkin'門市(無論是店內還是得來速)，購買任意大小杯的冰熱咖啡，就能免費獲得這件超萌的迷你毛衣，數量有限，送完為止。

請注意！是早上9點一到就搶購一空。從各大群組、Reddit討論區，到TikTok上各種瘋狂影片，不少人為了給自己的南瓜香料拿鐵穿上這款超療癒杯套，連續跑了3、4家、甚至5家Dunkin'門市。

這款杯套還只是前菜。雙方品牌首度合作重頭戲是79.95元的聯名Birdseye針織衫，以及59.95元的Boat and Tote帆布包，預計29日上午10點，才會在L.L. Bean官網正式開賣。

Dunkin' Donuts x L.L. Bean杯子造型毛衣會補貨嗎？

Dunkin'尚未就這款超受歡迎毛衣的供應發表任何聲明。沒有承諾，也沒有否認，最初發布消息的媒體現在也一片沉默，不過這也合情合理，因為限量版贈品往往傾向於故意保持限量。稀以稀為貴就是行銷策略。

網路上買得到Dunkin' x L.L. Bean杯子毛衣嗎？

雖然這款免費杯套只能在Dunkin'實體門市領取，但這完全阻擋不了二手市場炒作。原本只需一杯咖啡錢就能拿到的杯套，如今在eBay等轉售網站上已被標價25至125元不等，對於一個小杯套來說，這溢價簡直離譜。

如果你覺得eBay價格太貴(或者覺得在上面買太高調，等於公開宣告自己有多想要），不妨去臉書(Facebook)的Marketplac 逛逛。在地賣家通常定價會稍微合理，至少你還可以自我安慰：自己沒有在線上資助某個靠轉賣咖啡杯套發橫財的人。

我們建議是對官方補貨抱持平常心即可。如果你真的非得用這件粉紅迷你毛衣包住咖啡杯不可，那請做好被二手市場敲竹槓的準備；或者，直接在日曆上設好提醒，等待29日實體毛衣的正式開賣吧！

精華 FAQ

  • 這款迷你毛衣造型杯套在開賣後僅6小時就全數售罄，甚至在早上9點一到便已賣完，顯示民眾搶購熱度非常高。

  • 只要到指定Dunkin門市，不論店內或得來速，購買任意大小杯的冰咖啡或熱咖啡，就能免費獲得1個杯套，數量有限，送完為止。

  • 雙方首度合作的79.95元Birdseye針織衫與59.95元Boat and Tote帆布包，預計29日上午10點在L.L. Bean官網開賣，杯套則已被轉售到25至125元不等。

星巴克 咖啡

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