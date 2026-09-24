搭機自備腳踏吊床 讓狹窄經濟艙更舒適

Basic Concepts飛機腳踏吊床。圖取自Amazon.com

常搭飛機的旅客，都知道擠在經濟艙狹窄座位的滋味不好受；儘管市面上有許多宣稱能讓經濟艙更舒適的產品，有些效果頗佳，有些則讓人有受騙之感。哈芬登郵報撰稿人史密斯（Jamie Davis Smith）表示，她一直沒有嘗試腳踏吊床（foot hammocks），這種飛行配件掛在椅背的餐桌板上，可讓雙腳抬高休息；雖然聽起來很不錯，但她擔心會打擾前排乘客，遲遲不敢嘗試。直到一位朋友提到她即使搭短程國內航班，也一定帶腳踏吊床上機時，史密斯才決定一試。朋友推薦給她的是Basic Concepts飛機腳踏吊床，價格約15元（以網站標示為準）。

史密斯第一次是在飛往歐洲的8小時航班上使用它，她指出，舒適度超乎預期，睡眠品質也更好；這款腳踏吊床比想像中更小巧輕便，重量不到3盎司，摺疊後比咖啡杯還小。這款簡便的小裝置很快就在史密斯的隨身行李中佔有一席之地，陪伴她完成了多趟長途旅行。史密斯說，她喜歡在飛行中，根據當下需要調整吊床高度，讓雙腳貼近地面或抬高些；更棒的是，她從未引來前排乘客的抱怨。

足部外科醫師丹尼爾斯（Mikel Daniels）說明為何腳踏吊床能讓飛機旅程舒適許多，以及它是否對健康有益。丹尼爾斯表示，他也喜歡腳踏吊床，能讓經濟艙座位感覺好上許多；從足科醫師的角度來看，它的真正價值在於減壓與舒適，而非預防血栓。

腳踏吊床之所以有幫助，是因為它能讓人更輕鬆地變換姿勢，並透過多種方式減輕疲勞。丹尼爾斯說，雙腳離地會讓人感覺更舒適，因為改變了整個下半身的動力鏈（kinetic chain）；腳踝不用固定在地板上，膝蓋可以自然彎曲，而髖部和下背部也不必費力地維持舒適坐姿。

此外，在飛行途中若能交替變換姿勢，會感覺更舒適。丹尼爾斯指出，腳踏吊床創造了另一個支撐點，讓肌肉、關節與神經不會被固定在同一姿勢長達數小時，能更好地適應旅途。

腳踏吊床對個子較矮、雙腳無法觸地的乘客，以及有腳跟疼痛、足底筋膜炎、前腳掌痛，或接觸地面時穴位會感到不適的乘客來說，特別有益；它讓雙腳離開堅硬地板，能帶來放鬆的感覺。

6千多名亞馬遜購物者給予Basic Concepts腳踏吊床5星好評，其中一人說，她和子女在搭經濟艙飛往歐洲的航班上使用了這款產品，讓長途飛行舒適許多；它小巧輕便，所以現在她也打算在搭國內航班時隨身攜帶。

另一位署名Margaert C. Park的網友說，這東西真的很棒，她經常在從紐澤西飛往拉斯維加斯的5小時航程中使用，確實能減輕下背部疼痛，「太神奇了」。

丹尼爾斯提醒，雖然腳踏吊床能讓飛行更舒適，但並不能改善血液循環或預防深靜脈血栓（DVT），旅客仍應定期將雙腳移出吊床，彎曲並伸直腳踝，收縮小腿肌肉並進行伸展。疾病管制與預防中心（CDC）也強調，頻繁活動雙腿及適時起身走動，有助降低長時間久坐旅行的相關風險。