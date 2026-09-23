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沃爾瑪秋季促銷周10/5起跑 強碰亞馬遜會員日

編譯尤寶琪／即時報導
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沃爾瑪(Walmart)即將推出為期一周的秋季促銷活動。路透
沃爾瑪(Walmart)即將推出為期一周的秋季促銷活動。路透

沃爾瑪(Walmart)即將推出為期一周的秋季促銷活動，與亞馬遜(Amazon)的「Prime Big Deal Days」活動同期舉行，為消費者在假日購物季初期帶來兩場大型折扣盛宴。

沃爾瑪的「Deals & More」促銷活動將於美國東部時間10月5日凌晨12點開始，為期七天，持續至10月11日，折扣範圍涵蓋家居、科技、玩具和萬聖節用品等多個類別。

亞馬遜的「Prime Big Deal Days」定於10月6日至7日舉行，這意味著這兩場促銷活動將會重疊兩天。

沃爾瑪發言人告訴福斯商業(Fox Business)，公司安排這項活動是為了順應顧客的購物習慣。

發言人表示：「我們根據顧客的購物方式和時間安排促銷活動。我們知道很多顧客在購買日常用品和當季商品的同時，也開始提前考慮節日購物，因此我們希望在十月初為他們提供整整一周的省錢機會。」

在促銷活動開始前，沃爾瑪已開始宣傳家居用品最高五折優惠；科技產品六折優惠；玩具、食品和萬聖節用品七折優惠；工具七五折優惠；以及健康用品八折優惠。

沃爾瑪在其網站上發布消息：「注意啦——超值優惠即將到來！」

與亞馬遜的Prime Big Deal Days不同，沃爾瑪的促銷活動預計面向所有顧客，無需付費會員資格。

同時，亞馬遜表示，Prime Big Deal Days則是Prime會員的專屬活動。

亞馬遜21日(周一)發布新聞稿寫到：「想提前開始假日購物嗎？Prime會員現在即可開始省錢，為即將到來的 2026 年Prime Big Deal Days做好準備。Prime 會員特惠日將於10月6日至7日回歸，屆時將有超過35個品類的商品享受48小時專屬優惠。」

亞馬遜表示，Prime會員可以在太平洋時間10月6日凌晨12:01活動開始時，選購數百萬件品牌商品、季節性商品和日常必需品，目前部分優惠已開始。

精華 FAQ

  • 沃爾瑪的「Deals & More」將於美國東部時間10月5日凌晨12點開始，活動為期7天，持續至10月11日，提前搶攻假日購物季買氣。

  • 折扣範圍包括家居、科技、玩具、食品、萬聖節用品、工具與健康用品等，其中部分品類最高可達5折，方便消費者提前採購節慶與日常商品。

  • 沃爾瑪的促銷面向所有顧客，無需付費會員資格；亞馬遜的Prime Big Deal Days則限定Prime會員，並將於10月6日至7日舉行，兩者將重疊2天。

沃爾瑪 亞馬遜 Amazon

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