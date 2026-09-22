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全美好市多攜手DoorDash、Uber Eats 外送服務升級

編譯周靜芝/即時報導
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好市多（Costco）。（美聯社）
好市多（Costco）。（美聯社）

好市多Costco）上周四（17日）表示，將與外送平台DoorDash合作，提供全美門市的送貨服務。

美聯社報導，DoorDash目前已在澳洲、瑞典和波多黎各等少數地區提供好市多商品的送貨服務；但這項在美國境內的合作，對這家總部位於舊金山的外送平台來說尚屬首次；該公司表示，好市多是其美國平台上尚未上架、但搜尋量最高的零售商之一。

DoorDash表示，將從好市多位於全美的所有門市配送生鮮食品、家居用品及電子產品。此項配送服務僅限好市多會員使用，會員可將其會員資訊與DoorDash 帳戶綁定。

總部位於華盛頓州伊瑟闊（Issaquah）的好市多在全球擁有8100萬名會員；其中多數位於美國，該公司在美國47個州共設有639家門市。

好市多透過Instacart提供外送服務已近十年。2024年，該公司宣布與總部位於舊金山的Uber Eats合作，但根據該協議，Uber Eats僅在17個州提供外送服務。

Uber Eats在15日表示，將把好市多的送貨服務擴展至全美各地。與DoorDash相同，Uber Eats已在日本、法國、西班牙、加拿大與墨西哥等其他國家提供好市多的送貨服務。

近年來，DoorDash與Uber Eats持續拓展在美國的生鮮食品送貨服務。去年秋天，兩家公司均宣布與全美最大的連鎖超市Kroger建立合作關係。

精華 FAQ

  • 最大變化是DoorDash首次在美國境內替好市多提供全國門市配送服務，涵蓋全美所有門市，讓會員可直接透過平台下單購買商品。

  • 這項服務僅限好市多會員使用，會員可把好市多會員資訊與DoorDash帳戶綁定後下單，享受由全美門市配送的服務。

  • 好市多先前已與Instacart合作近10年，2024年又與Uber Eats合作；Uber Eats原本僅17個州提供服務，近期也宣布將擴展至全美。

DoorDash 好市多 Costco

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