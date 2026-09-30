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Balenciaga上身 BTS柾國舞台變伸展台

記者釋俊哲／綜合報導
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神情專注的柾國，在斯文立體五官下又有著右手個性刺青，呈現反差魅力。圖／Balen...
神情專注的柾國，在斯文立體五官下又有著右手個性刺青，呈現反差魅力。圖／Balenciaga、HUBLOT提供

誰能想到把舞台直接變成時裝伸展台？韓團BTS的柾國（Jung Kook）日前於巴黎的法蘭西體育場（Stade de France）連續兩天舉辦了《ARIRANG World Tour》演唱會，舞台魅力滿點，同時身上服裝成為演唱會情緒助攻，原來出自法國高級時裝品牌巴黎世家（Balenciaga）之手。

身為高級訂製時裝老牌的Balenciaga巴黎世家本回精銳盡出，設計團隊拿出秋季2026和春季2027系列的精髓，將品牌經典的前衛剪裁，揉合柾國酷帥且帶點浪子氣的獨特魅力，包含像是連帽八分袖運動風格上衣、放大變形字體的T恤搭配皮長褲、加以浮誇卯釘的翻領皮夾克，更搭配上右手滿滿刺青，成就街頭雅痞風典範。

值得一提的是，柾國今年3月時才成為瑞士高級運動品牌HUBLOT的全球代言人，演唱會中敬業的他不經意捲起袖口時，正秀出了一款全黑色的HUBLOT Big Bang Reloaded All Black腕表，看似全黑的表帶、面盤，隱約可看見機芯的細節修飾，一如柾國身上的街頭風格但精緻細節時裝，呈現一種帶點叛逆的時髦感，不拘小節，更將巴黎瞬間變成他的個人主場。

BTS的柾國（Jung Kook）在演唱會上身穿Balenciaga並配戴上HU...
BTS的柾國（Jung Kook）在演唱會上身穿Balenciaga並配戴上HUBLOT Big Bang Reloaded All Black腕表。圖／Balenciaga、HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Reloaded All Black極致黑陶瓷計...
HUBLOT Big Bang Reloaded All Black極致黑陶瓷計時碼表。圖／Balenciaga、HUBLOT提供

Balenciaga巴黎世家本回精銳盡出，設計團隊拿出秋季2026和春季2027...
Balenciaga巴黎世家本回精銳盡出，設計團隊拿出秋季2026和春季2027系列的精髓，成就了柾國在舞台上看似運動街頭風格但精準剪裁的服裝細節。圖／Balenciaga、HUBLOT提供

精華 FAQ

  • 他這次在巴黎法蘭西體育場舉行的演唱會上，身上服裝出自法國高級時裝品牌Balenciaga，讓整體舞台造型充滿品牌辨識度與時尚張力。

  • 造型融合秋季2026與春季2027系列精髓，包含連帽八分袖上衣、放大字體T恤、皮長褲與卯釘翻領皮夾克，呈現前衛又帶點浪子的街頭雅痞風。

  • 他今年3月才成為HUBLOT全球代言人，演唱會中捲起袖口時露出全黑色的Big Bang Reloaded All Black腕表，低調卻精緻，和整體穿搭相當一致。

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