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FENDI首爾大秀 全球限量法棍包吸睛

記者孫曼／綜合報導
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金敏荷出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提...
金敏荷出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

精品品牌FENDI日前在Palazzo FENDI Seoul旗艦店舉行盛大活動，迎接Maria Grazia Chiuri接掌品牌後首個設計的2026冬季系列上市。活動現場星光熠熠，FENDI品牌大使、南韓人氣男團Stray Kids隊長方燦（Bang Chan）帥氣現身，與南韓女星高賢廷、金敏荷、鄭彩娟以及男星金載原等人皆以全新系列造型亮相，共同見證品牌的全新篇章。

除了將傳統與現代工藝完美交融的FENDI冬季系列，活動的另一大焦點，則是特別呈獻的Baguette® 26424復刻版包款。該包款靈感源自FENDI檔案館，最初於2月舉行的2026-27年秋冬時裝秀上亮相，隨後於4月的米蘭國際家具展再度展出；每款復刻包皆附有獨一無二的復刻版金屬標牌，全球限量發售，展現卓越的工藝脈絡。

活動當天，方燦以一襲充滿前衛實用風格的率性造型亮相。他身穿FENDI新季度的米白色水洗丹寧連身工裝，搭配黑色俐落皮帶與方頭皮鞋，完美演繹男神的率性氣質，手上提著的則是經典的Baguette法棍包，包身飾以野性優雅的虎斑紋理，與一身純色工裝形成強烈對比，充分展現出走在時尚尖端的獨特魅力。

金載原出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提...
金載原出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使、Stray Kids成員方燦出席首爾旗艦店FENDI 202...
FENDI品牌大使、Stray Kids成員方燦出席首爾旗艦店FENDI 2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

精華 FAQ

  • 此次活動在Palazzo FENDI Seoul舉行，主要是迎接2026冬季系列上市，同時展示新任創意方向。現場除群星站台外，全球限量復刻包Baguette® 26424也成為最大焦點。

  • 這款包靈感來自FENDI檔案館，先後在2月時裝秀與4月米蘭國際家具展亮相。每一只都附有獨一無二的復刻版金屬標牌，並以全球限量形式發售。

  • 方燦以米白色水洗丹寧連身工裝搭配黑色皮帶與方頭皮鞋，展現前衛又實用的率性風格；手提虎斑紋理Baguette法棍包，與純色工裝形成鮮明對比。

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