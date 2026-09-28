Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 貼近大眾文化對話

L'ÉCOLE珠寶藝術學院成立於2012年，由高級珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶支持創立。圖／梵克雅寶提供

2026年6月下旬，L'ÉCOLE珠寶藝術學院首度將「巡迴學校」帶到南韓 ，在北村嘉會洞當代藝術空間Futura Seoul展開為期3周的課程、工作坊、講座與展覽。這是學院在亞洲的新拓展，也是珠寶知識跨越地域、語言與專業的里程碑。

從巴黎出發

將珠寶知識帶向世界

L'ÉCOLE珠寶藝術學院於2012年在Van Cleef & Arpels梵克雅寶支持下成立。不同於培養專業珠寶設計師或工匠的職業學校，L'ÉCOLE從一開始便將目光投向公眾，希望讓任何對珠寶感到好奇的人都能透過系統性學習，理解珠寶背後承載的文化、歷史、技術與自然科學。

學院透過課程、工作坊、展覽、講座、書籍、Podcast及研究計畫，試圖消除珠寶世界的距離感，讓原本看似昂貴而神祕的領域，轉化為可以被觀察、觸摸、討論與理解的文化知識。

繼巴黎、香港、上海與杜拜設立「常設校址」後，首爾「巡迴學校」成為L'ÉCOLE持續深耕亞太地區的重要一步，希望完整呈現學院教學風格的同時，與南韓本地文化脈絡展開對話。

L'ÉCOLE珠寶藝術學院院長Lise Macdonald形容，學院匯聚來自世界各地熱愛珠寶、藝術與科學的專家與愛好者，但並不限於已有珠寶知識的人。任何有好奇心的民眾，甚至兒童，都能成為學員。這種多元開放，正是L'ÉCOLE最鮮明的立場。

為何是首爾？

對L'ÉCOLE而言，首爾擁有深厚的金工、裝飾與服飾文化，另一方面又展現出強烈的當代創意能量。南韓社會對工藝傳統、文化遺產與設計創新的重視，與學院透過知識分享延續珠寶文化的理念能夠呼應。

梵克雅寶亞太區總裁Julie Clody Medina表示，「巡迴學校」的意義，正是在常設校區之外，將L'ÉCOLE的完整體驗帶到不同城市，讓當地民眾從藝術、歷史與工藝的角度，認識寶石與珠寶。這種移動是讓學院有機會與一座城市既有的文化資產相遇。

因此，這次首爾計畫中特別加入南韓護身符珠寶、傳統金工與在地文化象徵等題目，也安排南韓學者、設計師、博物館及相關領域專家參與。珠寶不再只是歐洲珠寶史，而是討論不同文明如何透過寶石、色彩與符號，表達祝福、信仰與情感。

3條知識路徑

理解一件珠寶如何誕生

首爾巡迴學校共規畫102場課程，由「珠寶藝術史」、「寶石世界」與「精湛工藝」3大主軸構成，並指向同一個議題：一件珠寶究竟是如何形成的？

它的起點可能是一塊深埋地底數百萬年的礦物，也可能是一張設計師筆下的水彩畫；它需要工匠經年累月的經驗，也會受到特定時代的審美、權力結構與社會習俗所影響。

「精湛工藝」課程將學員帶到珠寶工作檯的旁邊。可接觸工具與材料，嘗試蠟雕、金屬切割、拋光、起珠、模型製作、寶石雕琢，以及不透明水彩畫與日本漆藝等技術，讓人透過雙手、理解一件作品背後的複雜性。

「寶石世界」課程，觀看方式被重新訓練。寶石不再只以大小、色澤或價格被衡量，而被視為一種可供研讀的自然標本。參加者在寶石學家指導下，使用放大鏡、顯微鏡與專業儀器，觀察祖母綠、紅寶石與鑽石的內含物、透明度、光學反應及形成特徵。

「珠寶藝術史」課程，則讓珠寶成為閱讀文明的起點。從路易十四時期到裝飾藝術風格，從護身符、幸運飾物到當代設計，參加者不只認識形式上的變化，也理解珠寶如何反映政治權力、社會階級、宗教信仰與生活方式。

從小練習觀看與創造

L'ÉCOLE「向所有人開放」的承諾也具體落實在青少年課程中。此次首爾巡迴學校為6至17歲的兒童與青少年設計不同工作坊，內容從寶石觀察、珠寶設計到裝飾藝術創作，依年齡調整教學方式。12至17歲的青少年可使用寶石學家的專業儀器，觀察彩色寶石與裝飾寶石；年紀較小的孩童，可透過絲帶、羽毛、閃粉與繪圖，設計自己的裝飾藝術珠寶。

首爾巡迴學校最有意思之處是在不斷邀請人們「靠近觀看」：看一顆紅寶石在紫外線下發亮，看一塊蠟如何被雕出珠寶曲線，看兩千年前的金工痕跡如何被今日的人們重新理解。

當珠寶轉化為可親手觸碰、仔細研究與自由提問時，它所散發的光芒也有了更深刻的意義，這正是L'ÉCOLE學院核心精神之所在。

附屬展覽一 尚綠之境 探索寶石世界

以珍稀寶石祖母綠為主題，從寶石形成、寶石學、珠寶工藝到藝術文化，完整呈現一顆寶石從天然礦物蛻變為高級珠寶的旅程。展出天然原礦、歷史文物與珠寶作品，介紹祖母綠的地質形成、經典切割工藝及其在不同文明中的文化象徵，同時邀請南韓藝術家以祖母綠內部紋理為靈感、創作影像作品，串連自然與藝術。

附屬展覽二 複刻蒙唐凱爾特金頸圈

展覽以「實驗考古學」為核心，複刻一件距今兩千年、法國出土的蒙唐凱爾特金頸圈。L'ÉCOLE研究團隊使用古代可能採用的工具、材料與工藝，從拉絲、焊接、退火到浮雕壓花，一步步還原古代金工技術，破解製作之謎。展覽也透過凱爾特文明與韓國新羅王朝金工的對照，展現不同文化對黃金工藝的掌握，以及黃金作為權力與身分象徵的共同文化意義。

「珠寶藝術史」課程，讓珠寶成為閱讀文明的起點。圖／©L'ÉCOLE珠寶藝術學院

於首爾課程期間展出的「蒙唐凱爾特金頸圈複製品」。圖／梵克雅寶提供

L'ÉCOLE珠寶藝術學院首爾巡迴學校現場。圖／梵克雅寶提供

Van Cleef & Arpels「Hindu」項鍊，1949年。圖／©L'ÉCOLE,School of Jewelry Arts、攝影／Nils Herrmann

L'ÉCOLE珠寶藝術學院首度將「巡迴學校」帶到南韓。圖／梵克雅寶提供

學院透過課程、工作坊、展覽、講座、書籍、Podcast及研究計畫，讓原本看似昂貴而神祕的領域，轉化為可以被觀察、觸摸、討論與理解的文化知識。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Van Cleef & Arpels亞太區總裁Julie Clody Medina。圖／梵克雅寶提供

「初探寶石世界」課程。圖／©L'ÉCOLE珠寶藝術學院