華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名旅美華人分享母親到美國後逛超市總把價格乘以7，因覺得物價太高常放回商品，引發海外華人對跨國消費差異與省錢習慣的共鳴。

一名旅居美國的小紅書 華人網友「美國生活日記」近日分享，母親剛到美國時，每次購物都先詢問商品價格，再默默將美元乘以7換算成人民幣。十多美元的水果捨不得買，數十美元的衣服看過後也立刻放回架上，讓他笑稱母親來美國後「不敢去超市了」，引起許多海外華人共鳴。

「美國生活日記」表示，母親在美國家中後看到他的拖鞋、手機殼及睡衣，還特別詢問是否在美國購買；得知不少用品來自中國後，回應「這些東西國內才多少錢」。他進一步解釋，自己並非買一件寄一件，而是把衣服、生活用品及家人準備的物品慢慢集中，累積到一定數量後再統一集運至美國，母親聽完才放心表示「這樣還差不多」。

不少同樣來自中國網友留言表示，即使已在美國居住多年，購物時仍習慣乘以7，有人更笑稱台灣人還要將美元「乘以32」。也有遊客分享，剛到美國第一天看到所有商品都覺得昂貴，後來索性提醒自己不要換算，否則整趟旅程很難放鬆；反過來，長居美國者回到亞洲後，也可能習慣將當地價格除以美元匯率，因而產生「什麼都很便宜」的感受。

不過，有網友認為，若收入與支出都是美元，日常食衣住行未必需要換算，只有非必要消費才適合比較。不同商品的價差也不一致，例如手機殼、家居小物及部分女裝在中國網購較便宜；Nike、Adidas等運動品牌，以及部分鞋類、電子產品，則可能在美國暢貨中心、Ross、Burlington或TJ Maxx找到更優惠的價格。

「美國生活日記」也澄清，父母並未計畫移民，只是偶爾到美國陪伴自己，未來自己賺到一定積蓄後，也考慮回國陪父母養老。他認為，老一輩即使不了解「集運」等新興消費方式，仍十分懂得精打細算；但生活也不必一味委屈自己，較理想的方式仍是「該省則省、該花則花」，依收入、需求及商品價差做出選擇。