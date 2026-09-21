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蘋果折疊機亮相 反帶動三星同類手機銷量上升

編譯陳韻涵／即時報導
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三星(Samsung)折疊機Galaxy Z Fold 7。路透
三星(Samsung)折疊機Galaxy Z Fold 7。路透

蘋果(Apple)首款折疊手機iPhone Duo發表後，預購量不如預期；反觀南韓三星(Samsung)折疊機Galaxy Z Fold 8在南韓的銷量較蘋果發表前一周成長約10%，凸顯兩款折疊機的市場需求差異，但這與消費者觀望與決定購買的時機、新機上市時程、各地市場定價與折扣優惠有關。

科技媒體PhoneArena報導，蘋果9日發表首款折疊手機iPhone Duo，外型精緻且訂價具競爭力；多家知名分析機構預估，iPhone Duo今年出貨量可望達到500萬支至600萬支。

外界原本普遍認為，iPhone Duo問世後，Galaxy Z Fold 8在全球市場連續數周締造佳績的熱銷氣勢恐難延續。

不過，事實剛好相反。iPhone Duo發表一周後，Galaxy Z Fold 8在南韓當地的銷量較前一周成長約10%，幅度雖然不算驚人，卻足以顯示這兩款新折疊機在當地市場的吸引力。

這波逆勢成長主要發生在三星的大本營南韓，當地是全球少數幾個蘋果手機在2026年第二季未能拿下市占率冠亞軍的主要智慧手機市場之一。

兩款旗艦機款的銷售量關鍵在於價差，iPhone Duo的定價在南韓並不親民，至少要價329萬韓元(約2382美元)，而Galaxy Z Fold 8入門款只要228萬韓元(約1650美元)，價差顯著。

此外，Galaxy Z Fold 8在南韓國內銷量攀升的另一項重要原因在於，許多消費者原本採取「等到兩款折疊機都發表後再做決定」的策略，最終選擇購入Galaxy Z Fold 8，這與iPhone Duo實際的上市時程也有關係。

由於iPhone Duo在南韓、美國，以及其他數十個國家的上市時程一致，因此三星有機會在未來一個月左右，持續維持其折疊機在全球市場的穩定銷售表現，尤其如果Galaxy Z Fold 8當前折扣延續，甚至加碼的話。

至於Galaxy Z Fold 8能否在南韓以外的市場擋下iPhone Duo的攻勢，PhoneArena認為機率不高，尤其是美國市場；iPhone Duo在美國的入門價為1999元，而非Ultra版的Galaxy Z Fold 8官方定價則為1899.99元起，價差並不像南韓市場般懸殊。

PhoneArena認為，不宜太早將iPhone Duo視為失敗之作，因為蘋果與三星今年很可能在全球折疊機出貨量上「雙雙告捷」。若果真如此，對目前規模偏小的折疊機市場，甚至是整體陷入困境的手機產業而言，都將是一大利多，甚至可能為2027年折疊機龍頭之爭埋下更激烈的伏筆。

精華 FAQ

  • iPhone Duo發表後預購量未達市場原先期待，顯示消費者對價格與上市安排仍在觀望。雖然外型與定價具競爭力，但短期內未明顯帶動爆量買氣。

  • 主要因為南韓消費者在蘋果發表後才做決定，加上Galaxy Z Fold 8入門價明顯較低，且當地折扣優惠持續，讓部分買家轉向三星機種。

  • 報導認為蘋果與三星今年都可能在全球折疊機出貨量上表現亮眼，對規模仍小的折疊機市場是利多，也可能讓2027年的龍頭競爭更激烈。

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