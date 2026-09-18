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好市多「外送」3種方式可選：Uber Eats、DoorDash加入戰局

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好市多外送平台變多了。（美聯社）
好市多外送平台變多了。（美聯社）

美國好市多（Costco）同日配送再添新選擇。DoorDash宣布，現已將好市多同日配送服務擴大至全美所有倉庫，會員可訂購逾4000種商品，包括食品、生活用品、電子產品及Kirkland Signature自有品牌商品。不過，消費者若想找出最便宜的配送方式，不能只看外送費，因為平台商品價格及服務費等額外成本，都可能讓最終結帳金額與門市購物有明顯差異。

根據報導，DoorDash加入前一天，Uber Eats才宣布擴大與好市多的合作，配送範圍從17州增加至47州，涵蓋近600間好市多門市；加上原本由Instacart提供的Costco Same-Day服務，現在會員有多種方式將商品直接送到家。

Costco Same-Day的便利性也伴隨額外成本。好市多表示，透過Instacart使用同日配送時，商品價格通常會高於當地倉庫售價，價差部分用於支應配送服務，且每筆訂單最低消費35美元。Instacart+會員部分情況下可享較低的好市多商品價格，符合資格的同日配送消費仍可計入Costco Executive會員2%回饋，但回饋計算基礎是加價前的門市原價。

Uber Eats則可能收取配送費、服務費及訂單處理費。Uber表示，平台上的好市多商品價格高於門市售價，部分原因是將訂單處理費計入商品價格；實際費用會依訂單而異，好市多會員有時也可享較低的處理費，因此很難單憑費用判斷哪個平台最便宜。

DoorDash則是最新加入的選項。好市多會員可在DoorDash App搜尋附近倉庫、連結有效會員資格，再選購逾4000項商品。DoorDash證實，平台商品價格及促銷活動可能與好市多門市不同；同樣設有35美元最低訂單金額，費用則依訂單及地點而定。DashPass會員符合條件的訂單可享0美元配送費，但仍可能產生服務費或其他費用。

報導建議，若要比較哪種配送方式最划算，最直接的方法是分別在DoorDash、Uber Eats及Costco Same-Day建立完全相同的訂單，例如選購牛奶、雞蛋、紙巾、咖啡及Kirkland Signature商品，再一路操作至結帳頁面，比較商品價格、配送費、服務費、處理費及其他費用，並將小費納入考量。

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