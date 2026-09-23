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Harry Winston全新珠寶表 低訴絢麗奢華

記者釋俊哲／綜合報導
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Harry Winston發表全新Talk to Me, Harry Winst...
Harry Winston發表全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表，將時計透過寶石鑲嵌賦予時光般珍貴收藏價值。圖／Harry Winston提供

1953年，影星瑪麗蓮夢露在經典歌曲《鑽石是女人最好的朋友》中輕聲唱道：「Talk to me Harry Winston」，這句歌詞將海瑞溫斯頓與鑽石畫上等號，亦代表一種對高品質稀有寶石與工藝的追求。

海瑞．溫斯頓先生於1947年正式獲得「鑽石之王」美譽，因其曾收購瓊格爾之鑽、希望之鑽等世界名鑽，並將原石淬鍊成傳奇。品牌今日延續這份哲學，由專業寶石學家團隊全球巡獵絕倫寶石，確保每件作品都能展現出類拔萃的淨度與色彩。

全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表系列皆為限量推出1只，內部使用了HW1051機芯，全系列並以極具份量感的貴重鉑金打造。此系列將表鍊化為耀眼璀璨的奢華珠寶，採用精緻輕巧的24.0毫米（黃鑽款為24.7毫米）表殼；系列分別以黃鑽、紅寶石、藍寶石與祖母綠為主角，將彩色寶石與頂級美鑽交織，映襯出紐約高級珠寶品牌的殿堂級身段。

其中黃鑽款以18K黃金與鉑金交織，表盤密鑲83顆圓形明亮式切工黃鑽，表鍊則由12顆Asscher切工黃鑽與213顆圓形鑽石串聯而成；祖母綠款以鑲嵌70顆圓形美鑽的表盤為主軸，搭配總計37顆馬眼型切工祖母綠與346顆圓形切工鑽石；藍寶石與紅寶石款表盤同樣密鑲70顆美鑽，並分別運用72顆圓形與3顆馬眼型切工的彩色寶石，透過幾何排列營造出動人的視覺韻律。全系列採精妙的地毯式鑲嵌表鍊設計，呈現典雅絢麗光彩。

海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表、祖母...
海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表、祖母綠款，鑲嵌346顆圓形明亮式切工鑽石、37顆馬眼型切工祖母綠、8顆馬眼型切工鑽石。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表、紅寶...
海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表、紅寶石款，鑲嵌274顆圓形明亮式切工鑽石、42顆馬眼型切工鑽石、3顆馬眼型切工紅寶石、72顆圓形明亮式切工紅寶石。圖／Harry Winston提供

精華 FAQ

  • 系列名稱源自瑪麗蓮夢露《鑽石是女人最好的朋友》中「Talk to me Harry Winston」的經典歌詞，象徵品牌與鑽石之間的傳奇連結，也呼應其對頂級寶石的堅持。

  • Talk to Me, Harry Winston系列每款皆限量1只，搭載HW1051機芯，並以鉑金打造；表殼精巧，表鍊則化為珠寶般的設計，兼具高級製錶與頂級珠寶特質。

  • 黃鑽款以黃金與鉑金搭配，祖母綠款以37顆祖母綠與346顆鑽石呈現；藍寶石與紅寶石款則以幾何排列彩寶與密鑲美鑽，營造華麗視覺韻律。

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