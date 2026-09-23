我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

VACHERON CONSTANTIN運動表Overseas塑身 洋溢都市風尚

記者釋俊哲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Overseas自動上鍊腕表粉紅金款，34.5毫米、1088/1自動上鍊機芯、時...
Overseas自動上鍊腕表粉紅金款，34.5毫米、1088/1自動上鍊機芯、時間與日期顯示。圖／Vacheron Constantin提供

頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日將經典運動表Overseas進行重塑，發表兩款型號4600V的全新自動上鍊款式，表殼「塑身」為34.5毫米，均衡的纖巧比例不僅完美貼合手腕，更讓整體洋溢雅致的都市風尚。

新表隨附橡膠、皮革、金屬等3款頂級表帶，透過活力橡膠、品牌經典的馬耳他十字、鱷魚皮革，在日常、晚宴、運動模式中輕鬆切換。

新表使用品牌自行研發並製造的1088/1自動上鍊機芯，帶來40小時動力儲存，並通過5個巴大氣壓（約50米）防水測試；江詩丹頓風格及傳承總監Christian Selmoni表示，這絕非單純的懷舊複刻，而是構築歷史傳承與現代演繹的橋樑。

值得一提的是，江詩丹頓本次並在漆面表盤上大玩光影變幻。18K5N粉紅金表款採用同色調設計，旭日紋緞面拉絲底面與天鵝絨質感的分鐘刻度圈相得益彰，搭配18K粉紅金鑲貼時標，傳達單色調設計理念；另一款精鋼款則大膽採用深紅色漆面，中央旭日紋裝飾與18K白金手工鑲貼時標對比出高辨識度。

更實用的是，兩款新表的指針與時標皆覆以藍色Super-Luminova夜光塗層，即使在低光源環境中依然便利讀取時間，展現務實思維。

1088/1自動上鍊機芯具有K金自動盤，加上江詩丹頓經典的羅盤圖騰，展現開拓與冒...
1088/1自動上鍊機芯具有K金自動盤，加上江詩丹頓經典的羅盤圖騰，展現開拓與冒險精神。

粉紅金、精鋼表款都隨附3種材質表帶，讓配戴者快速因應需求切換造型。圖／Vache...
粉紅金、精鋼表款都隨附3種材質表帶，讓配戴者快速因應需求切換造型。圖／Vacheron Constantin提供

酒紅色面盤搭配精鋼表殼，呈現俐落都會風格。圖／Vacheron Constant...
酒紅色面盤搭配精鋼表殼，呈現俐落都會風格。圖／Vacheron Constantin提供

精華 FAQ

  • 品牌將經典運動表Overseas重新塑身，推出兩款4600V自動上鍊新作，表殼縮至34.5毫米，比例更纖巧貼腕，同時保留系列的運動感與高級質感。

  • 新表附有橡膠、皮革與金屬3款表帶，可在日常、晚宴與運動模式間切換；同時具50米防水與藍色Super-Luminova夜光塗層，兼顧便利與耐用。

  • 兩款新作搭載品牌自製1088/1自動上鍊機芯，動力儲存40小時；面盤則分別以18K5N粉紅金同色調與深紅漆面呈現，透過光影與材質對比強化辨識度。

上一則

華航攜手紐約名店「文文WENWEN」飛洛杉磯吃得到創意台菜

下一則

9月23日星座運勢 牡羊大快朵頤 處女讀書充電

延伸閱讀

HUBLOT致敬Novak Djokovic

HUBLOT致敬Novak Djokovic
秘境臻藏Mythica 星光閃耀

秘境臻藏Mythica 星光閃耀
iPhone 18 Pro勃根地紅開箱 可變光圈相機首登場、拍照編輯玩法大進化

iPhone 18 Pro勃根地紅開箱 可變光圈相機首登場、拍照編輯玩法大進化
Hermès以馬之名 愛馬仕探索與身體對話的詩意景致

Hermès以馬之名 愛馬仕探索與身體對話的詩意景致

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國物價高昂，對經濟是一大負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

2026-09-19 19:55

電腦跳出警告訊息 中毒了？別慌…更改這個設定

2026-09-15 12:09
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09
好市多（Costco）。（美聯社）

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

2026-09-16 09:16
南瓜香甜可口，更含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

2026-09-16 23:25

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜