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Buccellati新作 禮讚威尼斯

記者釋俊哲／綜合報導
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Serenissima高級珠寶冠冕，白金、鑲嵌鑽石，鑲嵌512顆圓形明亮式切割鑽...
Serenissima高級珠寶冠冕，白金、鑲嵌鑽石，鑲嵌512顆圓形明亮式切割鑽石總重約6.97克拉；11顆水滴形切割鑽石總重約3.6克拉，價格店洽。圖／Buccellati提供

義大利頂級珠寶世家Buccellati近日於巴黎發表全新大作，品牌以威尼斯水都為靈感，呈獻了全新「Serenissima」高級珠寶。形象視覺由攝影師Nathaniel Goldberg掌鏡，大膽改以風格強烈的經典黑白肖像，進而捕捉珠寶輕盈通透的空靈質感，將高級珠寶昇華為跨越時間的當代藝術臻品。

全新形象廣告並邀請阿根廷藝術家Conie Vallese入鏡拍攝，她以獨特藝術氣質，完美映襯出Buccellati和當代女性內斂、自信的藝術氣息；影像中Conie Vallese並以從容的肢體語彙，與珍貴珠寶展開美學對話，充分呼應品牌直覺真摯的現代女性風貌。

本次重點大作、Serenissima系列的名稱源自昔日的「最尊貴威尼斯共和國」（Serenissima Republic of Venice），設計靈感更直指義大利威尼斯文藝復興時期的繁盛，亦是對「水都」彩色島布拉諾（Burano）針織蕾絲工藝的讚歌。

這場金工與水都的相遇，更展現了品牌堅持百年的三大經典文藝復興雕刻絕技：以Modellato立體雕刻工藝細琢出起伏有致的立體葉片紋飾；透過colpi di lucido拋光工藝進行鏡面微細拋磨，玩轉光影層次。

代表性的Rigato拉絲工藝則在金質表面雕琢出規律細密的平行刻紋，將金屬鍛造出黃金絲綢般的柔美，因而與穆拉諾（Murano）玻璃、威尼斯珍貴織品，共享繁複與低調奢華的極致美學。

Serenissima高級珠寶Torcello項鍊，型號為JAUNEC02283...
Serenissima高級珠寶Torcello項鍊，型號為JAUNEC022835，價格店洽。圖／Buccellati提供

阿根廷藝術家Conie Vallese入鏡拍攝了Buccellati的全新Ser...
阿根廷藝術家Conie Vallese入鏡拍攝了Buccellati的全新Serenissima高級珠寶，呈現一如義大利的戲劇張力。圖／Buccellati提供

精華 FAQ

  • 品牌此次推出全新Serenissima高級珠寶，以威尼斯水都為核心靈感，將歷史、工藝與當代視覺語言結合，打造兼具文化意涵與藝術感的珠寶系列。

  • 形象視覺由攝影師Nathaniel Goldberg掌鏡，採用風格強烈的經典黑白肖像，凸顯珠寶輕盈通透的質感，也讓作品更像跨越時間的當代藝術。

  • 系列名稱源自昔日威尼斯共和國，設計靈感來自文藝復興繁盛時期與Burano蕾絲工藝，並運用Modellato、colpi di lucido與Rigato三大經典金工技藝。

義大利 阿根廷

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