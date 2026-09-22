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TUDOR攜手UTMB 超越極限

記者釋俊哲／綜合報導
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TUDOR的Ranger腕表，展現出粗獷、越野、挑戰的氣息，並為多位國際越野馬選...
TUDOR的Ranger腕表，展現出粗獷、越野、挑戰的氣息，並為多位國際越野馬選手所配戴。圖／TUDOR提供

TUDOR正式與UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）世界系列賽合作，多位好友也相繼投入此項賽事，展現一如TUDOR品牌宣言的「天生敢為」（Born to Dare）精神。

「UTMB世界系列賽」中的「環勃朗峰超級越野耐力賽」（HOKA UTMB Mont-Blanc），是以環繞歐洲名山、勃朗峰（Mont-Blanc）所舉辦，賽事全長106英里，選手必須面對10,000公尺的爬升高度、攝氏零下5度至35度的溫差，最終退賽率約為40%，而TUDOR選擇與「UTMB世界系列賽」的合作，一如品牌先前和日本相撲協會、與其所屬賽事「大相撲」合作一般，透過超越極限、想像、物理限制，展現不斷超越的極限精神。

TUDOR表款中的Ranger系列，有別於其他運動風格設計，是為了征服、探險而生，品牌曾在2022年發表一只紀念英國北格陵蘭考察隊成立70年的紀念款，源自於考察隊成員當年曾實際配戴一只TUDOR Oyster Prince腕表（也就是今日Ranger腕表的原型），並為其後人收藏至今。

今日的Ranger系列表款具有高度簡約的面盤設計，帶來讀取時間的高便利度；36或39毫米的兩種尺寸，回歸了配戴者自身的體感舒適，MT5402型機芯是Ranger的動力來源，每日誤差在-2至+4秒、優於COSC的-4至+6要求，然面盤上並無特殊標示，因為表款並不是為了炫耀，而是為了創造更高的成就所誕生。表款同時提供70小時動力儲存，即便在周五休息之際摘下表款靜置，周一重新配戴時仍能運行如常，也像越野選手的養精蓄銳、路遙知馬力。

TUDOR Ranger腕表，型號M79930-0008。圖／TUDOR提供
TUDOR Ranger腕表，型號M79930-0008。圖／TUDOR提供

TUDOR正式與「UTMB世界系列賽」展開合作，展現超越極限的敢鬥精神。圖／TU...
TUDOR正式與「UTMB世界系列賽」展開合作，展現超越極限的敢鬥精神。圖／TUDOR提供

精華 FAQ

  • TUDOR正式與UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）世界系列賽合作，藉由這項高強度越野耐力賽，傳達品牌一貫強調的挑戰極限與勇於冒險形象。

  • 文中提到HOKA UTMB Mont-Blanc全長106英里，需面對10,000公尺爬升、零下5度到35度溫差，且最終退賽率約40%，可見難度極高。

  • Ranger系列主打簡約易讀、36或39毫米舒適尺寸與70小時動力儲存，兼具探險與實用性，正好對應越野選手在極限環境中追求穩定與耐力的精神。

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